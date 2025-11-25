GENEL:
Büyükşehir’in çevre projelerine ulusal ödül

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’ndeki sürdürülebilir deniz ekosistemi çalışmalarıyla Akdeniz Üniversitesi’nin düzenlediği 27. Çevre Hizmet Ödülleri’nde Türkiye Ölçeği Ödülü’nü aldı.

25 Kasım 2025 Salı 09:38

 KOCAELİ’NİN ÇEVRE LİDERLİĞİ BİR KEZ DAHA TESCİLLENDİ

Çevre ve sürdürülebilirlik alanında hayata geçirdiği örnek projelerde liderliğini koruyan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ödülleri toplamaya devam ediyor. Bu bağlamda Büyükşehir, Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından bu yıl 27’incisi düzenlenen Çevre Hizmet Ödülleri’nden İzmit Körfezi’nde deniz ekosisteminin sürdürülebilirliği adına yürütülen çalışmaları kapsamında Türkiye Ölçeği Ödülü’ne layık görüldü.

 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ’NDEN KOCAELİ’YE ÖNEMLİ ÖDÜL

Sürdürülebilir yaşam vizyonu çerçevesinde çevrenin korunması, geliştirilmesi ve bu bilincin toplumda yaygınlaştırılmasını amaçlayan programda Türkiye Ölçeği Ödülü’nü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni temsil eden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürü Yüksel Demircan, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen’in elinden aldı.


(Erkan ERENLER)

