Başkan Büyükgöz, Güzide Kreş’te Öğretmenler Günü’nü Kutladı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Güzide Kreş’i ziyaret ederek öğretmenlerin özel gününü kutladı. Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükgöz, öğretmenlerle sohbet etti; fedakârlıkları, özverileri ve geleceğimizin teminatı olan çocukların yetişmesindeki emekleri için teşekkür etti.

24 Kasım 2025 Pazartesi 16:31

 Kreş sınıflarını tek tek gezen Başkan Büyükgöz, öğretmenlere çiçek takdim ederek günlerini tebrik etti. Eğitimin sadece okul ortamında değil, erken çocukluk döneminden itibaren büyük bir titizlik gerektirdiğini vurgulayan Başkan Büyükgöz, “Geleceğimizin mimarları olan çocuklarımızı sevgiyle, sabırla ve bilgiyle hayata hazırlayan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyorum. Onların özverili çalışmaları toplumumuzun en güçlü yapı taşlarından biridir.” dedi.

Güzide Kreş öğretmenleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Büyükgöz’e teşekkür ettiler.

Gebze Belediyesi, eğitim alanında yaptığı destekler ve çocuklara yönelik projelerle eğitime katkı sunmaya devam ediyor.


(Erkan ERENLER)

Anahtar Kelimeler
