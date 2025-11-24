GENEL:
Büyükşehir ekipleri 7/24 iş başında. Başkan Büyükakın: “Her noktada emeğimiz var”

Kocaeli Büyükşehir Belediye ekipleri, günün her saatinde sahada görev yapıyor. "Bu şehir nefes aldığı sürece, biz de çalışmaya devam ediyoruz" diyen Başkan Büyükakın, kentin her noktasına emek verdiklerini vurguladı.

24 Kasım 2025 Pazartesi 09:43

 EKİPLERE DURMAK YOK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanında dev projeler hayata geçirirken, ekipler sadece gündüz değil gece saatlerinde de sahada görev yapıyor. Çayırova'dan Karamürsel'e kadar adeta 7/24 esasına göre çalışan ekipler, özellikle yol bakım, yenileme ve düzenleme çalışmalarını gece gerçekleştiriyor. Böylece hem trafikle ilgili herhangi bir aksaklığın önüne geçiliyor hem de yaya güvenliği sağlanmış oluyor. Ekiplerin gece saatlerinde çalışması, vatandaşlardan büyük takdir topluyor.

 

BÜYÜKAKIN: HER NOKTADA EMEĞİMİZ VAR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ekiplerin hiç durmadan çalıştığını vurgulayarak, "Bir yerde yol yenilenirken başka bir yerde altyapı güçlendiriliyor; bir köşede temizlik ekipleri çalışırken diğer tarafta güvenlik, ulaşım, park ve bahçe ekipleri görev başında. Bu şehir nefes aldığı sürece, biz de çalışmaya devam ediyoruz. Kocaeli’nin her caddesine, her mahallesine, her anına emek veriyoruz. Gece de bizim, gündüz de. Bu şehre hizmet etmek için 7/24 sahadayız" ifadelerini kullandı.


(Erkan ERENLER)

