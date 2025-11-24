GENEL:
Kocaeli’de ‘dijital savaşlar’ ve ‘adalet’ konuşuldu

Büyükşehir’in gerçekleştirdiği Kocaeli Bilişim Fuarı’nda algoritmalardan dijital haklara, insansız sistemlerden global başarı hikâyelerine uzanan yoğun program, ziyaretçilere kapsamlı bir teknoloji vizyonu sundu.

24 Kasım 2025 Pazartesi 10:02

 DİJİTAL ÇAĞIN KRİTİK BAŞLIKLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bilişim meraklılarını bir araya getirdiği Kocaeli Bilişim Fuarı’nda dijital çağın en kritik başlıkları uzmanlarıyla ele alındı. Akademisyenlerden teknoloji liderlerine, hukukçulardan girişimcilere kadar birçok isim, geleceğin dijital düzenine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

 

KÜRESEL DİJİTAL REKABET MASAYA YATIRILDI

TAZ Teknoloji Yönetici Ortağı Ahmet Demirel moderatörlüğünde düzenlenen panelde, İTÜ Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hüseyin Toros ve Prof. Dr. Osman Taylan ile ACD Veri Mühendisliği Genel Müdürü Dr. Muhammed Oğuz Taş, algoritmaların devletler arası güç dengelerini nasıl yeniden şekillendirdiğini anlattı. Veri savaşları, dijital bağımlılık, algoritmik hegemonya ve küresel ekonomik dönüşüm üzerine yapılan değerlendirmeler fuarın en stratejik tartışmalarından biri olarak öne çıktı.

 

“YAPAY ZEKÂ VE ADALETİN YARINI”

Araştırma Görevlisi Barış Mıdık moderatörlüğündeki panelde,Av. Büşra Altunay, Av. Ahmet Seyhan, Prof. Dr. Hakan Karakehya ve Salih Karadeniz dijital çağda temel hakların nasıl korunacağı, yapay zekânın ceza hukuku süreçlerindeki etkisi, algoritmik tarafsızlık ve dijital delillerin doğrulanması gibi konuları konuşuldu.

 

İNSANSIZ SİSTEMLERDE SON NOKTA TANITILDI

Kapanışa yaklaşırken fuarın en dikkat çeken sunumlarından biri, Titra Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Selman Dönmezin gerçekleştirdiği “Gökyüzünün Yeni Hakimi: İnsansız Gücün Yükselişi” sunumu oldu. Dönmez, yapay zekâ destekli insansız sistemlerde Türkiye’nin geldiği seviyeyi, otonom uçuş kabiliyetlerini ve savunma teknolojilerindeki yeni uygulamaları detaylandırdı. Sunumda paylaşılan teknik örnekler ve görüntüler salonda merakla izlendi. Panelin sonunda Kore Gazisi Kamil Başer tarafından Muhammed Selman Dönmez’e plaket verildi.

 

PANELİSTLERE PLAKET TAKDİMİ
Program sonunda, tüm panelistlere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından plaket takdim edildi. Fuar, disiplinler arası içerikleri ve zengin oturumlarıyla Kocaeli’de dijital dünyanın geleceğine ışık tuttu.

