GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

UlaşımPark’ın kalite yolculuğu 4 yıldızla tescillendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki UlaşımPark, “EFQM Mükemmellik Modeli” kapsamında yapılan değerlendirmeyi başarıyla tamamlayarak, toplu ulaşımda kalite ve kurumsal yönetimdeki başarısını 4 yıldızla tescilledi.

UlaşımPark'ın kalite yolculuğu 4 yıldızla tescillendi

24 Kasım 2025 Pazartesi 09:41

 ULAŞIMPARK’TAN EFQM’DE ULUSLARARASI BAŞARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin erişilebilir, çevreye duyarlı, konforlu, güvenli ulaşım hizmeti sunma misyonu ile çalışan iştiraki UlaşımPark, kurumsal gelişim ve kalite yönetimi alanında uluslararası düzeyde büyük bir başarıya daha imza attı. UlaşımPark, EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı’nın (EFQM) dokuz ana kriter üzerine kurduğu Mükemmellik Modeli kapsamında gerçekleştirilen değerlendirme sürecini başarı ile tamamlayarak 4 yıldız almaya hak kazandı.

 

TOPLU TAŞIMADA ÖRNEK KURUMSAL YÖNETİM

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen ödül törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, UlaşımPark A.Ş. Genel Müdürü Serhan Çatal ve UlaşımPark ilgilileri katılım sağladı. Türkiye’de toplu ulaşım sektöründe kalite ve kurumsal yönetim konusunda örnek gösterilerek, 15 farklı alanda kalite yönetim sistemi belgesine sahip olan UlaşımPark; EFQM tarafından uygun görülen 4 yıldızı ile kaliteli ve güvenli hizmet anlayışını bir kez daha ortaya koydu.

 

ULAŞIMDA HİZMET KALİTESİNİN SOMUT GÖSTERGESİ

UlaşımPark yetkilileri, kurumların yönetim anlayışını, süreç olgunluğunu, sürdürülebilirlik yaklaşımını ve toplum için ürettiği değeri uluslararası ölçekte değerlendiren prestijli bir sistem olan EFQM’dan elde edilen bu başarının yalnızca kurumsal bir sonuç değil, aynı zamanda vatandaşlara sunulan hizmetin kalitesine verilen önemin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı. Değerlendirme sürecine katkı sağlayan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür edilirken, kurumun mükemmellik yolculuğuna aynı kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Podcast Kocaeli, Bilişim Fuarı’nın nabzını tutuyor Podcast Kocaeli, Bilişim Fuarı’nın nabzını...
Büyükşehir ekipleri 7/24 iş başında. Başkan Büyükakın: “Her noktada emeğimiz var” Büyükşehir ekipleri 7/24 iş başında. Başkan...
24 Kasım Öğretmenler Günü ve İlkokul Anılarımız 24 Kasım Öğretmenler Günü ve İlkokul Anılarımız
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Öğretmenler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. “Geleceğimiz öğretmenlerimizin yüreğinde saklıdır” Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr....
Başkan Çiftçi’den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı Başkan Çiftçi’den 24 Kasım Öğretmenler Günü...
Büyükşehir’den kuşaklar arası buluşma Büyükşehir’den kuşaklar arası buluşma
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Podcast Kocaeli, Bilişim Fuarı’nın nabzını...
Kocaeli Bilişim Fuarı, teknoloji tutkunlarını, sektör profesyonellerini ve genç girişimcileri bir araya...

Haberi Oku