GEBZE’DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ COŞKUSU

Gebze’de 24 Kasım Öğretmenler Günü, Gebze Kültür Merkezi’nde düzenlenen özel programla coşkuyla kutlandı. Programa Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Garnizon Komutanı Per. Üsteğmen Kadir Coşkun, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, okul müdürleri ve çok sayıda öğretmen katıldı.

24 Kasım 2025 Pazartesi 15:17

 Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Açılış konuşmasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, öğretmenliğin bir milletin istikbalini inşa eden en kıymetli mesleklerden biri olduğunu vurguladı. Pekgöz, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayarak ebediyete intikal eden öğretmenleri rahmetle andı.

TÜRK MİLLETİN SİZLERE İHTİYACI VAR

Programda konuşan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ise öğretmenliğin toplumdaki yeri ve sorumluluğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Bugün, Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenliği kabulünün yıl dönümü. Öğretmenlerimiz Türk milleti için çok büyük fedakârlıklar gösteriyor. Kendilerine bu sebeple teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin ve Türk milletinin sizlere ihtiyacı var. Hepinizin bu anlamlı gününü canı gönülden kutluyorum.”

YENİ NESİL SİZLERİN ESERİ OLACAK

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de öğretmenlerin toplumun yarınlarını şekillendiren en önemli güç olduğunu belirterek şunları ifade etti:

“Sizlerin eseri olacak olan bu gençlerle yarınları kucaklayacağız. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ten bugüne ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yeni nesil, yeni ufuklara yol alırken sizlerin eseri olarak yol alacak. Ben bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor; sağlık ve sıhhat içinde bir ömür diliyorum

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ PROTOKOLDEN

Öğretmenler Günü programı, çeşitli etkinliklerle renkli ve anlamlı bir şekilde devam etti.
– Kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere, ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
– Aday öğretmenler için yemin töreni gerçekleştirildi.
– Emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri verildi ve salonda duygusal anlar yaşandı.
– Öğrenciler tarafından şiirler okundumüzik dinletisi sunuldu.
– Gebze Halk Eğitim Merkezi ekibi ise sahneye çıkarak halk oyunları gösterisi gerçekleştirdi ve izleyicilerden büyük alkış aldı.

Duygu dolu anlara sahne olan program, çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.


(Erkan ERENLER)

