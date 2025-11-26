GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

GEBZE’DE ASFALT ÇALIŞMALARI HIZ KESMİYOR

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde sürdürdükleri asfaltlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve yolları daha güvenli hale getirmek amacıyla yapılan çalışmalar, belirlenen program dahilinde titizlikle yürütülüyor. Hava şartlarının elverdiği ölçüde sahada yoğun mesai harcayan ekipler, özellikle kış ayları öncesi yol standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

GEBZE'DE ASFALT ÇALIŞMALARI HIZ KESMİYOR

26 Kasım 2025 Çarşamba 11:26

 Son olarak Balçık Mahallesi Parseller bölgesinde çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, stabilize durumda bulunan 3228 Sokak’ta asfalt serimini tamamladı. Bölge sakinlerinin uzun süredir beklediği çalışmalarla sokak modern ve konforlu bir görünüme kavuştu.

Aynı bölgede bulunan 3231, 3246, 3247 ve 3248 Sokaklarda ise asfalt serim işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, zemin hazırlığından sıkıştırmaya, asfalt dökümünden yol temizliğine kadar tüm süreçleri planlanan şekilde yürütüyor.

Yetkililer, asfaltlama çalışmalarının ilçe genelinde hazırlanan program doğrultusunda kesintisiz şekilde süreceğini belirterek vatandaşların daha konforlu bir ulaşım deneyimi yaşayacağını ifade etti. Gebze Belediyesi, altyapı ve üstyapı çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürerek şehir içi ulaşımın kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze Dr. Zeki Acar Caddesi’ne dönel kavşak Gebze Dr. Zeki Acar Caddesi’ne dönel kavşak
GTÜ’den Örnek Sürdürülebilirlik Hamlesi: Âtıl Telefonlar Eğitim Kurumlarına Hibe Edildi GTÜ’den Örnek Sürdürülebilirlik Hamlesi: Âtıl...
Süt otu desteği meraları berekete kavuşturdu Süt otu desteği meraları berekete kavuşturdu
Öğretmenlere müzik ziyafetiyle 24 Kasım teşekkürü Öğretmenlere müzik ziyafetiyle 24 Kasım teşekkürü
Sağlık Turizmi Pazaryeri: ClinicBooking.com ile Dünya Çapında Tedavi İmkânları Sağlık Turizmi Pazaryeri: ClinicBooking.com ile...
15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması 24 Kasım’da Yapılacak 15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması 24 Kasım’da...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Gebze Dr. Zeki Acar Caddesi’ne dönel kavşak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarını...

Haberi Oku