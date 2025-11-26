GEBZE’DE ASFALT ÇALIŞMALARI HIZ KESMİYOR

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde sürdürdükleri asfaltlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve yolları daha güvenli hale getirmek amacıyla yapılan çalışmalar, belirlenen program dahilinde titizlikle yürütülüyor. Hava şartlarının elverdiği ölçüde sahada yoğun mesai harcayan ekipler, özellikle kış ayları öncesi yol standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

Son olarak Balçık Mahallesi Parseller bölgesinde çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, stabilize durumda bulunan

3228 Sokak

’ta asfalt serimini tamamladı. Bölge sakinlerinin uzun süredir beklediği çalışmalarla sokak modern ve konforlu bir görünüme kavuştu.

Aynı bölgede bulunan 3231, 3246, 3247 ve 3248 Sokaklarda ise asfalt serim işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, zemin hazırlığından sıkıştırmaya, asfalt dökümünden yol temizliğine kadar tüm süreçleri planlanan şekilde yürütüyor.

Yetkililer, asfaltlama çalışmalarının ilçe genelinde hazırlanan program doğrultusunda kesintisiz şekilde süreceğini belirterek vatandaşların daha konforlu bir ulaşım deneyimi yaşayacağını ifade etti. Gebze Belediyesi, altyapı ve üstyapı çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürerek şehir içi ulaşımın kalitesini artırmayı amaçlıyor.