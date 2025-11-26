GEBZE’DE ASFALT ÇALIŞMALARI HIZ KESMİYOR

Aynı bölgede bulunan 3231, 3246, 3247 ve 3248 Sokaklarda ise asfalt serim işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, zemin hazırlığından sıkıştırmaya, asfalt dökümünden yol temizliğine kadar tüm süreçleri planlanan şekilde yürütüyor.
Yetkililer, asfaltlama çalışmalarının ilçe genelinde hazırlanan program doğrultusunda kesintisiz şekilde süreceğini belirterek vatandaşların daha konforlu bir ulaşım deneyimi yaşayacağını ifade etti. Gebze Belediyesi, altyapı ve üstyapı çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürerek şehir içi ulaşımın kalitesini artırmayı amaçlıyor.