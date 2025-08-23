Bu konser Kocaelilileri mest etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Milli İrade Meydanı’nda düzenlediği açık hava konserleri yaz akşamlarına neşe katmaya devam ediyor. Etkinlik kapsamında Kocaeli’nin sevilen yerel sanatçısı Doğan Aktaş sahne aldı. Rock ve arabesk müziği harmanlayan “Rockabesk” akımının isim babası olan sanatçı, bu tarzda seslendirdiği türkülerle büyük beğeni gördü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Yaz Neşesi Etkinlikleri” doludizgin ilerliyor. Yaz akşamlarının adeta buluşma noktası haline gelen İzmit Milli İrade Meydanı yine neşeli bir konsere ev sahipliği yaptı. Kocaeli’nin yetiştirdiği sevilen sanatçı Doğan Aktaş meydanda unutulmaz bir konser verdi. Halayların çekildiği, horonların tepildiği konser, renkli anlara sahne oldu.

ROCKABESK RÜZGÂRI ESTİ

Aynı zamanda ‘Rockabesk’ akımının isim babası olan Doğan Aktaş konserde albümlerinde yer alan eserleri büyük bir ustalıkla seslendirdi. Bu tarzdaki türküleri büyük başarı ile seslendiren sanatçı, Türk Halk Müziğinin en güzel eserlerine de repertuarında yer verdi.

RENKLİ VE EĞLENCELİ ANLAR

Konserde vatandaşların neşesi ise görülmeye değerdi. Seslendirilen eserlere eşlik eden Kocaelililer halay çekmeyi, horon tepmeyi ihmal etmedi. Kocaelililer, eğlence ve türkü dolu gecenin sonunda beğenilerini alkışlarıyla ortaya koydu.

GAZZE İÇİN ANLAMLI ŞARKI

Konserde, İsrail zulmü altında yaşayan ve her gün çocukların öldürüldüğü Gazze’nin acısına dikkat çekildi. Doğan Aktaş Gazze için “İçimde Ölen Biri” adlı şarkıyı seslendirdi. Şarkının; “Depremler oluyor beynimde. Dışarıda siren sesi var. Her yanımda susmuş, insanlar susmuş. İçimde ölen biri var” sözleri duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Vatandaşlar, şarkının sonunda alkışları ve bağımsız Filistin sloganlarıyla Filistin’e selam gönderdi.

AKTAŞ’TAN BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Konserin sonunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, Doğan Aktaş’a çiçek takdim etti. Yavuz, “Sanatçımıza teşekkür ediyorum ve kendisinden konuklarımız için iki şarkı daha istiyorum” dedi. Bu isteğin üzerine Doğan Aktaş, Neşet Ertaş’a ait iki türkü seslendirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin yerel sanatçılara yönelik desteğine dikkat çeken sanatçı, Başkan Tahir Büyükakın başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.