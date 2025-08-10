Tarihi Hereke Kalesi’nde sanat rüzgarı

Hereke Kalesi’nin büyüleyici atmosferinde düzenlenen konser, seçkin eserlerle izleyicilere nostalji dolu ve huzurlu bir yaz akşamı yaşattı. Müzik ve tarih, unutulmaz bir gecede buluştu.

Körfez Belediyesi, yaz akşamlarını kültür ve sanat etkinlikleriyle renklendirmeye devam ediyor. Şef Aysel Demircan yönetimindeki koro, birbirinden değerli eserleri seslendirerek dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Türk müziğinin en seçkin örneklerinin yer aldığı repertuvar, Hereke Kalesi’nin büyüleyici atmosferiyle birleşerek adeta izleyenleri zamanda yolculuğa çıkardı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konsere, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de katıldı. Başkan Söğüt, konser sonrası yaptığı konuşmada, "Sanat; insanı birleştiren, ruhu besleyen, toplumları yakınlaştıran evrensel bir dildir. Biz de Körfez Belediyesi olarak sanatın her dalına destek veriyor, hemşehrilerimizi kültür ve sanatla buluşturmaya büyük önem veriyoruz. Hereke Kalesi gibi tarihi bir mekanda bu güzel ezgileri dinlemek, hepimize ayrı bir huzur verdi. Emeği geçen tüm koro üyelerimize, sanatçılarımıza ve bu geceyi bizimle paylaşan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Gece, finalde tüm sanatçıların birlikte seslendirdiği eserle ve uzun süre devam eden alkışlarla sona erdi. Konserin ardından vatandaşlar, Hereke Kalesi’nin tarihi dokusu eşliğinde bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

İHA