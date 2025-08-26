banner1182
Küçük Prens’e Çayırova’da büyük ilgi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan ‘Küçük Prens’ isimli tiyatro oyunu Çayırova’da büyük bir ilgiyle izlendi.

26 Ağustos 2025 Salı 19:50

 Kültür-Sanat Şehri Çayırova’da özel bir tiyatro oyunu sahnelendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan ‘Küçük Prens’ isimli tiyatro oyunu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde izleyicisiyle buluştu. Tiyatro oyununu, Kocaeli Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Kandemir ve çok sayıda Çayırovalı yerinde takip etti. 

 

KÜÇÜK PRENS’E TAM NOT

Çocukların özveriyle hazırladığı tiyatro gösterisi, davetliler tarafından büyük beğeni topladı. Katılımcılar, oyunda sahne alan genç oyuncuların performanslarını takdir ederek, onların sanatsal gelişimlerine verilen desteğin önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde sahnelenen Küçük Prens isimli tiyatro oyunu, izleyicilerden tam not ve büyük alkış aldı.

