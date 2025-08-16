ASAYİŞ:
Kocaeli'deki orman yangının enerjisi 22.5 saat sonra düştü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangınının enerjisi 22.5 saat sonra büyük ölçüde düştü.

Kocaeli'deki orman yangının enerjisi 22.5 saat sonra düştü

16 Ağustos 2025 Cumartesi 09:44

 Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde dün saat 12.30 sıralarında Akçat ve Suludere mevkilerindeki çıkan orman yangını, 22.5 saattir devam ediyor. Yangının enerjisinin büyük ölçüde düştüğü ile ilgili Kocaeli Valiliği yaptığı açıklamada, "Karamürsel ilçemizdeki orman yangınının enerjisi büyük oranda düşmüş olmakla beraber, havadan ve karadan müdahale devam etmektedir. Söndürme çalışmalarına toplam; 963 personel, 93 intikal aracı, 41 itfaiye aracı, 76 su tankeri, 78 arazöz, 23 iş makinası, 3 mobil haberleşme aracı, 3 mobil mutfak, 10 helikopter, 6 uçak, 2 ambulans ve 4 UMKE aracı sahada hazır beklemekte, Türk Telekom, Vodafone ve TT Mobil birimleri, haberleşmenin kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla 1’er adet mobil baz istasyonu sahada konuşlanmıştır" denildi. 

İHA
