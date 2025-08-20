GÜNDEM:
Gazeteci Kamil Uzunmehmet hayatını kaybetti

Gebze ilçesinde gazetecilik yapan 60 yaşındaki Kamil Uzunmehmet, hayatını kaybetti.

20 Ağustos 2025 Çarşamba 14:32

 Gebze ilçesinde gazetecilik yapan 60 yaşındaki Kamil Uzunmehmet, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı zamanda Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyesi olan Uzunmehmet’in vefat haberini duyuran cemiyet, 1Meslektaşımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve basın camiasına başsağlığı diliyoruz" açıklaması yaptı. 
  2 çocuk babası olan Uzunmehmet’in cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Gebze Çoban Mustafapaşa Camii'nde kılınarak Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 
Kriz anına tam donanımlı müdahale
Kocaeli'de düzenlenen özel eğitimlerde, kriz anlarında bölgeye en hızlı şekilde sağlık hizmeti ulaştırabilen,...

