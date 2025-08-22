Başkan Ömeroğlu Kent Meydanı Çalışmalarını İnceledi

Sadece bir buluşma noktası olmanın ötesinde; sosyal, spor, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin merkezi olacak meydanda, sinema salonu, çok amaçlı toplantı salonu, kültürel alanlar, kapalı otopark, geniş meydan düzenlemesi ve dinlenme alanları yer alacak.

BAŞKAN ÖMEROĞLU İNCELEDİ

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, devam eden inşaat alanını gezerek çalışmaları yerinde inceledi. Projenin ilçeye önemli bir değer katacağını vurgulayan Başkan Ömeroğlu “İlçemiz uzun zamandır böyle bir meydana ihtiyaç duyuyordu. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle hayata geçirilen bu proje, ilçemize yeni bir soluk getirecek. İçerisinde kültürden sanata, spordan sosyal yaşama kadar pek çok alanı barındıran bu meydan, Dilovası’nın çehresini değiştirecek. İnşallah en kısa sürede tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Ayrıca ilçemize böyle büyük bir yatırımı kazandıran, her daim yanımızda olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum.”

HEM BUGÜNE HEM GELECEĞE YATIRIM

Tamamlandığında yalnızca bugünün değil, geleceğin de sosyal yaşam alanı olacak Dilovası Kent Meydanı, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak ve şehre estetik bir değer katacak. Proje, ilçenin en önemli yaşam merkezlerinden biri olarak konumlanacak.

