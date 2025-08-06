İtfaiyeden yangınlara karşı farkındalık eğitimi

İTFAİYEDEN FARKINDALIK EĞİTİMİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yaz mevsiminin başlaması ile birlikte artan sıcaklıkların yol açabileceği yangın risklerine karşı profesyonel kadrosu ile görevde. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığı bu günlerde ormanlık alanlar başta olmak üzere birçok bölgede çıkan yangınların ardından farkındalık çalışmalarına hız verildi. Bu kapsamda ekipler, vatandaşlara eğitim vererek bilgilendirmede bulunuyor.

ANIZ YAKIMI İLE İLGİLİ BİLGİ VERİLDİ

Kandıra ilçesinde bulunan Safalı Köyü’nde vatandaşlar ile bir araya gelen İtfaiye ekipleri, orman yangınlarına müdahale eğitiminin yanında, yangın esnasında yapılabilecek ilk müdahaleler hakkında bilgiler verdi. Tarım faaliyetlerinin yaygın olduğu bölge vatandaşlarına bu kapsamda ayrıca orman yangınlarını önleme çalışmaları açısından anız yakımının tehlikeleri de anlatıldı. Kandıra Safalı’da başlayan eğitimler diğer bölgelerde de devam edecek.



(Erkan ERENLER)