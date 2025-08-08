KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Milli İrade Meydanı’nda Yeşilçam rüzgârı

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Açık Havada Sinema Akşamı” etkinlikleri yaz akşamlarına nostalji katmaya devam ediyor. Etkinlik kapsamında bu hafta Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden “Bizim Aile”, İzmit Milli İrade Meydanı’nda sinemaseverlerle buluşacak.

Milli İrade Meydanı'nda Yeşilçam rüzgârı

08 Ağustos 2025 Cuma 09:42

 BU HAFTANIN FİLMİ ‘’BİZİM AİLE’’

İzmit’in gözde noktalarından biri haline gelen Milli İrade Meydanı, “Yaz Neşesi” konseptiyle her cumartesi farklı bir sinema akşamına ev sahipliği yapıyor. Bu hafta 09 Ağustos Cumartesi günü (yarın) saat 21.00’de gösterilecek “Bizim Aile” filmi; birlik, dayanışma ve aile değerlerini konu alıyor. Münir Özkul, Adile Naşit ve Tarık Akan gibi Yeşilçam’ın usta isimlerinin rol aldığı film, izleyicilere geçmişin sıcaklığını ve Anadolu’nun samimiyetini hissettirecek.

 

YEŞİLÇAM RUHU CANLANIYOR
Fedakâr bir babanın çocuklarıyla kurduğu güçlü bağları konu alan film, aile olmanın anlamını derinlemesine işliyor. Her yaştan vatandaşın ilgisini çekecek bu klasik yapım, açık hava sinema kültürünü yeniden canlandırırken, nostaljik atmosferiyle izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

 

AİLECE SİNEMA KEYFİ
Etkinliğe kamp sandalyeleriyle katılan aileler, çocuklar ve gençler sinema keyfini hep birlikte yaşayacak. Sinema akşamlarının vazgeçilmezi olan ücretsiz patlamış mısır ikramı da vatandaşlara sunulacak. Kocaeli’nin dört bir yanından gelen sinemaseverler, Milli İrade Meydanı’nda kültürel bir buluşmaya tanıklık edecek.

 

AĞUSTOS AKŞAMLARINDA SİNEMA
“Bizim Aile” filminin ardından Ağustos ayı boyunca her cumartesi farklı Yeşilçam filmleri sinemaseverlerle buluşmaya devam edecek. Açık hava sinema etkinlikleri hakkında detaylı bilgiye ve etkinlik takvimine Büyükşehir Belediyesi’nin @kocaelikultursanat Instagram hesabı üzerinden ulaşılabiliyor.

(Emre KAHRAMAN)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
“Mahallemde Sinema Var” Etkinlikleri Başlıyor “Mahallemde Sinema Var” Etkinlikleri Başlıyor
Kocaeli Büyükşehir’le “Yaz Neşesi” konserleri başlıyor Kocaeli Büyükşehir’le “Yaz Neşesi” konserleri...
Kültür ve Sanat Eskihisar’da Buluştu Kültür ve Sanat Eskihisar’da Buluştu
Sanat yolculuğu öncesi, rehberlik eğitimi Sanat yolculuğu öncesi, rehberlik eğitimi
Gebze Belediyesi’nin Etkinliğinde Minikler Doyasıya Eğlendi Gebze Belediyesi’nin Etkinliğinde Minikler Doyasıya...
Geleneksel sokak oyunları millet bahçelerine taşındı Geleneksel sokak oyunları millet bahçelerine taşındı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

“Mahallemde Sinema Var” Etkinlikleri Başlıyor
Gebze Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve çocuklar tarafından büyük ilgiyle beklenen “Mahallemde...

Haberi Oku