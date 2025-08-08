Milli İrade Meydanı’nda Yeşilçam rüzgârı

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Açık Havada Sinema Akşamı” etkinlikleri yaz akşamlarına nostalji katmaya devam ediyor. Etkinlik kapsamında bu hafta Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden “Bizim Aile”, İzmit Milli İrade Meydanı’nda sinemaseverlerle buluşacak.

BU HAFTANIN FİLMİ ‘’BİZİM AİLE’’

İzmit’in gözde noktalarından biri haline gelen Milli İrade Meydanı, “Yaz Neşesi” konseptiyle her cumartesi farklı bir sinema akşamına ev sahipliği yapıyor. Bu hafta 09 Ağustos Cumartesi günü (yarın) saat 21.00’de gösterilecek “Bizim Aile” filmi; birlik, dayanışma ve aile değerlerini konu alıyor. Münir Özkul, Adile Naşit ve Tarık Akan gibi Yeşilçam’ın usta isimlerinin rol aldığı film, izleyicilere geçmişin sıcaklığını ve Anadolu’nun samimiyetini hissettirecek.

YEŞİLÇAM RUHU CANLANIYOR

Fedakâr bir babanın çocuklarıyla kurduğu güçlü bağları konu alan film, aile olmanın anlamını derinlemesine işliyor. Her yaştan vatandaşın ilgisini çekecek bu klasik yapım, açık hava sinema kültürünü yeniden canlandırırken, nostaljik atmosferiyle izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

AİLECE SİNEMA KEYFİ

Etkinliğe kamp sandalyeleriyle katılan aileler, çocuklar ve gençler sinema keyfini hep birlikte yaşayacak. Sinema akşamlarının vazgeçilmezi olan ücretsiz patlamış mısır ikramı da vatandaşlara sunulacak. Kocaeli’nin dört bir yanından gelen sinemaseverler, Milli İrade Meydanı’nda kültürel bir buluşmaya tanıklık edecek.

AĞUSTOS AKŞAMLARINDA SİNEMA

“Bizim Aile” filminin ardından Ağustos ayı boyunca her cumartesi farklı Yeşilçam filmleri sinemaseverlerle buluşmaya devam edecek. Açık hava sinema etkinlikleri hakkında detaylı bilgiye ve etkinlik takvimine Büyükşehir Belediyesi’nin @kocaelikultursanat Instagram hesabı üzerinden ulaşılabiliyor.



(Emre KAHRAMAN)