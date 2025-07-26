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EĞİTİM:
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Yangında doğru müdahale hayat kurtarır

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren KOBİTEM, sanayi kuruluşlarında güvenli çalışma ortamını sağlamak amacıyla yangın eğitimleri veriyor. Eğitimlerde ilgili personele doğru müdahale yöntemleri anlatılıyor.

Yangında doğru müdahale hayat kurtarır

26 Temmuz 2025 Cumartesi 10:41

 SANAYİ KURULUŞLARINA YANGIN EĞİTİMİ

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kocaeli’de çalışma ortamını daha güvenli hale getirmek için sanayi kuruluşlarına yönelik yangın güvenliği ve acil durum eğitimlerine devam ediyor. Sanayi kuruluşlarından gelen talep üzerine eğitim sunan İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM), bu kapsamda Polimer Arge Plastik San. ve Tic. A.Ş. ve Yıldız Demir Çelik firmalarının personeline eğitim verdi.

 

DOĞRU MÜDAHALE YÖNTEMLERİ ANLATILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı KOBİTEM ekipleri, eğitim kapsamında yanma ve yangın, yangın yerindeki tehlikeler, söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri başta olmak üzere çeşitli konularda bilgileri teorik ve pratik olarak iki aşamada verdi. Yangın çıkma durumunda alınması gereken ilk önlem ve doğru müdahale yöntemleri, sahada yapılan uygulamalarla katılımcılara deneyimletilerek pekiştirildi. Büyükşehir Belediyesi, sanayi tesislerinde güvenli çalışma ortamlarının sağlanması için çalışmalarına sürdürmeyi hedefliyor.

(Erkan ERENLER)

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