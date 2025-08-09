EĞİTİM:
KOBİTEM’in yangın eğitimleri devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yangınlara karşı toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla kurum ve kuruluşlara yönelik eğitimlerini sürdürüyor.

09 Ağustos 2025 Cumartesi 12:24

 KURUMLARA YÖNELİK YANGIN EĞİTİMİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olası yangın risklerine karşı bilinçli ve hazırlıklı bir toplum için eğitim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Tecrübeli ve donanımlı personeli ile yangınlara karşı her an müdahale hazır olan Büyükşehir İtfaiyesi; aynı zamanda kurum ve kuruluşlara yönelik eğitimler düzenleyerek kurumlara tatbikat gerçekleştirmeleri noktasında destek oluyor.

 

UYGULAMALI SÖNDÜRME TATBİKATI

Bu kapsamda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Merkezi (KOBİTEM) tarafından Kandıra Alay Komutanlığı'nda görev yapan askeri personele yönelik yangın söndürme tatbikatı düzenlendi. Eğitime katılan 29 askeri personele yangınla mücadeleye dair teorik bilgiler aktarıldı, ardından sahada uygulamalı söndürme çalışması gerçekleştirildi.

(Erkan ERENLER)

