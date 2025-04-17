Büyükşehir, tarımın gücüne güç katıyor

Büyükşehir Belediyesi, “2025 Yılı İlkbahar Yem Bitkisi Tohumu ve Gübre Destek Projesi” kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibeli mısır tohumu ve 15-15-15 gübresi desteğinde bulunuyor. Ürünler, çiftçilere belirlenen dağıtım merkezlerinde teslim ediliyor. Gübre ve tohumların dağıtımı 18 Nisan’a kadar devam edecek.

36 BİN DEKAR MISIR TARLASI DESTEKLENECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin gelir düzeyini artırılması ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için mazot, gübre, tohum, meyve fidanı, doğal salma yumurta tavukçuluğu, modern sera desteği başta olmak üzere hayata geçirdiği onlarca proje ile üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, il genelinde yürütülen yem bitkisi tohumu destekleme projesi kapsamında yaklaşık 1500 çiftçiye yüzde 50 hibeli 700 ton 15-15-15 gübresi ile 70 ton (4800 paket) dane mısır ve silajlık mısır tohumu desteği veriliyor. Proje doğrultusunda, Kocaeli genelinde yaklaşık 36 bin dekar mısır tarlasının desteklenmesi hedefleniyor.

DAĞITIM 18 NİSAN’DA SONA ERİYOR

Büyükşehir Belediyesi, 11 Nisan Cuma günü İzmit Akmeşe Mahallesi’nde Başkan Tahir Büyükakın’ın da katıldığı törende üreticilere gübre ve tohumlarının dağıtımına başlamıştı. Çiftçiler, Kocaeli genelindeki tarım kredi kooperatiflerinde bulunan dağıtım merkezlerinden ürünlerini teslim alıyor. Üreticilere, tohum ve gübrelerini hangi tarihte ve nereden teslim almaları gerektiği SMS ile bilgilendiriliyor. Dağıtımlar, 18 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar sürecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal desteklerinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren üreticiler, zor günlerde her zaman yanlarında olan Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyor.

“BELEDİYEMİZ GÜBREYİ YARI FİYATINA VERİYOR”

Kandıra İncecik Mahallesi’nde yaşayan Recep Şahin verilen destekler ile ilgili olarak, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği desteklerden yararlanarak gübrelerimizi almaya geldik. Bu zamana kadar yararlandığımız bütün desteklerden dolayı büyükşehir belediye başkanından Allah razı olsun. Allah, devletimize, milletimize zeval vermesin. Fındık, mazot, gübre desteğinden hepsinden faydalandık. Destekler bize çok faydalı oluyor. Dışarda gübrenin torbası 900-1000 lira arasında değişiyor. Belediyemiz bize yarı fiyatına veriyor. Allah razı olsun Tahir başkanımızdan. Her zaman bizim yanımızda olmuştur. Desteklerinin devamını diliyoruz” dedi.

“BİRÇOK DESTEKTEN YARARLANIYORUZ”

Büyükşehir’in vermiş olduğu mazot, gübre ve tohum gibi birçok destekten memnun olduklarını dile getiren Kandıra Akbal Mahallesi sakinlerinden Ersin Candan, “Ben her sene mısır tohumu desteğinden yararlanıyorum. Sulamasını ve bakımını düzgün yaptıktan sonra 3 metre boy yapıyor mısırlar. Allah razı olsun belediye başkanımızdan. Tahir başkanımıza sonsuz teşekkürlerimiz sunarım. Allah, yolunu açık etsin” ifadelerini kullandı.

“VERİMİMİZ GAYET GÜZEL”

İzmit Sarışeyh Mahallesi’nde ikamet eden Burhan Çöker ise belediye destekleri hakkında yaptığı konuşmasında “Büyükşehir Belediyesinin vermiş olduğu yüzde 50 hibeli tohumlarımızı almaya geldik. Daha önceki yapmış olduğu mazot ve gübre desteklerinden de faydalandık. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Verimimiz gayet güzel. Düzenli ve bilinçli ekim bakım yapıldığı takdirde verim artışı da yüksek oluyor” dedi.

“BÜTÇEMİZE BÜYÜK KATKISI OLUYOR”

“Büyükşehir Belediyemizin vermiş olduğu destekleri almaya geldik” diyen İzmit Şahinler Mahallesi sakinlerinden Kadir Akkaya, “Bugün mısır tohumumuzu ve gübremizi teslim aldık. Belediyemizin daha önce verdiği tohum, arpa, gübre ve mazot desteği faydalandım. Bu desteklemeler verimimizi çok artırıyor ve bütçemize katkı oluyor. Bu sayede daha fazla ekebiliyoruz. Tahir başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Desteklerinin devamını temenni ediyoruz” açıklamasında bulundu.

“BAŞKANIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN”

Kartepe Karatepe Mahallesi’nde çiftçilik yapan Mustafa Kılıç ise, “Silajlık mısır tohumu ve gübre desteğinden yararlandık ve teslim almaya geldik. Büyükşehir belediyemizden ve başkanımızdan Allah razı olsun. Bize her sene ilkbahar ve sonbaharda tohum ve gübre yardımı yapıyor. Şimdi ilkbahar silajlık ve dane mısır ile gübresini aldık. Sonbaharda arpa ve buğday almaya niyetliyim. Mesela 50 dönümlük arazim için reygras tohumu (süt otu) aldım. Büyükşehir çalışanlarına ve Tahir başkanıma teşekkür ediyorum” dedi.