EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir, tarımın gücüne güç katıyor

Büyükşehir’in çiftçilere yönelik yüzde 50 hibeli silajlık ve dane mısır tohumu ve 15-15-15 gübresi, ilkbahar yem bitkisi desteği projesi kapsamında üreticilere dağıtılıyor.

Büyükşehir, tarımın gücüne güç katıyor

17 Nisan 2025 Perşembe 09:47

 Büyükşehir Belediyesi,  “2025 Yılı İlkbahar Yem Bitkisi Tohumu ve Gübre Destek Projesi” kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibeli mısır tohumu ve 15-15-15 gübresi desteğinde bulunuyor. Ürünler, çiftçilere belirlenen dağıtım merkezlerinde teslim ediliyor. Gübre ve tohumların dağıtımı 18 Nisan’a kadar devam edecek.

 

36 BİN DEKAR MISIR TARLASI DESTEKLENECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin gelir düzeyini artırılması ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için mazot, gübre, tohum, meyve fidanı, doğal salma yumurta tavukçuluğu, modern sera desteği başta olmak üzere hayata geçirdiği onlarca proje ile üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, il genelinde yürütülen yem bitkisi tohumu destekleme projesi kapsamında yaklaşık 1500 çiftçiye yüzde 50 hibeli 700 ton 15-15-15 gübresi ile 70 ton (4800 paket) dane mısır ve silajlık mısır tohumu desteği veriliyor. Proje doğrultusunda, Kocaeli genelinde yaklaşık 36 bin dekar mısır tarlasının desteklenmesi hedefleniyor.

 

DAĞITIM 18 NİSAN’DA SONA ERİYOR

Büyükşehir Belediyesi, 11 Nisan Cuma günü İzmit Akmeşe Mahallesi’nde Başkan Tahir Büyükakın’ın da katıldığı törende üreticilere gübre ve tohumlarının dağıtımına başlamıştı. Çiftçiler, Kocaeli genelindeki tarım kredi kooperatiflerinde bulunan dağıtım merkezlerinden ürünlerini teslim alıyor. Üreticilere, tohum ve gübrelerini hangi tarihte ve nereden teslim almaları gerektiği SMS ile bilgilendiriliyor. Dağıtımlar, 18 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar sürecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal desteklerinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren üreticiler, zor günlerde her zaman yanlarında olan Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyor.

 

“BELEDİYEMİZ GÜBREYİ YARI FİYATINA VERİYOR”

Kandıra İncecik Mahallesi’nde yaşayan Recep Şahin verilen destekler ile ilgili olarak, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği desteklerden yararlanarak gübrelerimizi almaya geldik. Bu zamana kadar yararlandığımız bütün desteklerden dolayı büyükşehir belediye başkanından Allah razı olsun. Allah, devletimize, milletimize zeval vermesin. Fındık, mazot, gübre desteğinden hepsinden faydalandık. Destekler bize çok faydalı oluyor. Dışarda gübrenin torbası 900-1000 lira arasında değişiyor. Belediyemiz bize yarı fiyatına veriyor. Allah razı olsun Tahir başkanımızdan. Her zaman bizim yanımızda olmuştur. Desteklerinin devamını diliyoruz” dedi.

 

“BİRÇOK DESTEKTEN YARARLANIYORUZ”

Büyükşehir’in vermiş olduğu mazot, gübre ve tohum gibi birçok destekten memnun olduklarını dile getiren Kandıra Akbal Mahallesi sakinlerinden Ersin Candan, “Ben her sene mısır tohumu desteğinden yararlanıyorum. Sulamasını ve bakımını düzgün yaptıktan sonra 3 metre boy yapıyor mısırlar. Allah razı olsun belediye başkanımızdan. Tahir başkanımıza sonsuz teşekkürlerimiz sunarım. Allah, yolunu açık etsin” ifadelerini kullandı.

 

“VERİMİMİZ GAYET GÜZEL”

İzmit Sarışeyh Mahallesi’nde ikamet eden Burhan Çöker ise belediye destekleri hakkında yaptığı konuşmasında “Büyükşehir Belediyesinin vermiş olduğu yüzde 50 hibeli tohumlarımızı almaya geldik. Daha önceki yapmış olduğu mazot ve gübre desteklerinden de faydalandık. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Verimimiz gayet güzel. Düzenli ve bilinçli ekim bakım yapıldığı takdirde verim artışı da yüksek oluyor” dedi.

 

“BÜTÇEMİZE BÜYÜK KATKISI OLUYOR”

“Büyükşehir Belediyemizin vermiş olduğu destekleri almaya geldik” diyen İzmit Şahinler Mahallesi sakinlerinden Kadir Akkaya, “Bugün mısır tohumumuzu ve gübremizi teslim aldık. Belediyemizin daha önce verdiği tohum, arpa, gübre ve mazot desteği faydalandım. Bu desteklemeler verimimizi çok artırıyor ve bütçemize katkı oluyor. Bu sayede daha fazla ekebiliyoruz. Tahir başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Desteklerinin devamını temenni ediyoruz” açıklamasında bulundu.

 

“BAŞKANIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN”

Kartepe Karatepe Mahallesi’nde çiftçilik yapan Mustafa Kılıç ise“Silajlık mısır tohumu ve gübre desteğinden yararlandık ve teslim almaya geldik. Büyükşehir belediyemizden ve başkanımızdan Allah razı olsun. Bize her sene ilkbahar ve sonbaharda tohum ve gübre yardımı yapıyor. Şimdi ilkbahar silajlık ve dane mısır ile gübresini aldık. Sonbaharda arpa ve buğday almaya niyetliyim. Mesela 50 dönümlük arazim için reygras tohumu (süt otu) aldım. Büyükşehir çalışanlarına ve Tahir başkanıma teşekkür ediyorum” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
TÜİK Mart rakamlarını açıkladı TÜİK Mart rakamlarını açıkladı
Tarımın can suyu Büyükşehir’den Tarımın can suyu Büyükşehir’den
GEBZE TİCARET ODASI, ROMANYA İLE YENİ BİR TİCARET HAMLESİ İÇİN ADIM ATIYOR GEBZE TİCARET ODASI, ROMANYA İLE YENİ BİR TİCARET...
Hyundai Motor Türkiye Elektrikli Araç Üretimine Hazırlanıyor Hyundai Motor Türkiye Elektrikli Araç Üretimine...
İSTANBUL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU GEBZE TİCARET ODASINDA İSTANBUL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU GEBZE TİCARET...
GTO Başkanı Aslantaș'tan 2025 Hedefleri GTO Başkanı Aslantaș'tan 2025 Hedefleri
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

TÜİK Mart rakamlarını açıkladı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen Mart ayı enflasyon rakamlarını bugün (3 Nisan 2025)...

Haberi Oku