KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli Yerel Kültür Müzesi’nde çocuklar kültürümüzü tanıyor

Kocaeli Yerel Kültür Müzesi, yaz tatilinde çocuklar ve gençlere yönelik kültürel eğitimler düzenleyerek geleneksel kültürümüzü tanıttı. Etkinliklerde oyunlar, el sanatları ve yöresel lezzetler yer aldı.

Kocaeli Yerel Kültür Müzesi'nde çocuklar kültürümüzü tanıyor

10 Ağustos 2025 Pazar 09:26

 GEÇMİŞİN İZİNDE ÖĞRENEREK EĞLENDİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu işbirliğiyle faaliyet gösteren Kocaeli Yerel Kültür Müzesi, yaz boyunca birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda yaz tatilinde çocuklara ve gençlere yönelik kültürel eğitim programları düzenlendi. “Gelenekten Geleceğe Atölyeler” adıyla gerçekleştirilen etkinlikler, katılımcılara öğretici ve eğlenceli anlar yaşattı.

 

MOTİFLERLE TANIŞTILAR, KİLİM DOKUDULAR

Etkinlikler kapsamında çocuklar taş değirmende buğday öğüterek geleneksel üretimi deneyimledi, ata tohumlarının bugüne uzanan yolculuğuna tanıklık etti. Hem eğitici hem uygulamalı etkinliklerle geçmişle bağ kuruldu. Yöresel motiflerin tanıtıldığı dokuma ve baskı atölyelerinde çocuklar, geleneksel kilim tekniklerini öğrendi. Kendi elleriyle dokuma yaparak el emeğinin kıymetini deneyimledi.

 

HAYAL GÜCÜYLE KÜLTÜR BULUŞTU

Boyama etkinliğinde Kocaeli’nin kültürel mirası çocukların hayal gücünde yeniden hayat buldu. Topaç atölyesiyle geleneksel oyunlar yaşatıldı; kültürel motifli hafıza kartlarıyla öğretici oyunlar oynandı. Etkinliklerde gastronomi ekranı üzerinden coğrafi işaretli ürünler tanıtıldı, yöresel tarifler paylaşıldı. “Akçaoğlan ve Sihirli Heybesi” masalı ve mani atışmaları ise kültürel bağları pekiştirdi.

 

MANAV KÜLTÜRÜNÜN CANLI HAFIZASI

Kocaeli Yerel Kültür Müzesi; Manav Türklerinin yerleşim süreci, geleneksel üretim biçimleri, keten dokumacılığı ve kültürel semboller gibi tematik içeriklerle ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor. Çok amaçlı salonuyla yıl boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Kocaeli Yerel Kültür Müzesi, pazartesi hariç haftanın 6 günü 09.00-17.30 saatleri arasında ziyarete açık. Detaylı bilgi almak için 0262 331 23 73 numaralı telefon aranabiliyor.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Karadeniz rüzgârı Milli İrade Meydanı’nda esti Karadeniz rüzgârı Milli İrade Meydanı’nda esti
Milli İrade Meydanı’nda Yeşilçam rüzgârı Milli İrade Meydanı’nda Yeşilçam rüzgârı
“Mahallemde Sinema Var” Etkinlikleri Başlıyor “Mahallemde Sinema Var” Etkinlikleri Başlıyor
Kocaeli Büyükşehir’le “Yaz Neşesi” konserleri başlıyor Kocaeli Büyükşehir’le “Yaz Neşesi” konserleri...
Kültür ve Sanat Eskihisar’da Buluştu Kültür ve Sanat Eskihisar’da Buluştu
Sanat yolculuğu öncesi, rehberlik eğitimi Sanat yolculuğu öncesi, rehberlik eğitimi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Karadeniz rüzgârı Milli İrade Meydanı’nda...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz boyunca vatandaşları etkinliklerle buluştururken, Karadeniz ezgilerinin...

Haberi Oku