Gebze Zabıta’dan Mevlana Kapalı Pazar Yerinde Rutin Denetim

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için Mevlana Kapalı Pazar Yerinde rutin denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin hijyen koşulları, fiyat etiketleri ve satış alanlarının düzeni titizlikle incelendi.

22 Ağustos 2025 Cuma 15:05

Vatandaş İçin Ölçüm Noktası

Zabıta ekipleri ayrıca pazar yerlerinde kurdukları ölçüm noktasına hassas tartılar yerleştirerek, vatandaşların aldıkları ürünlerin ağırlığını kontrol edebilmesine imkân tanıyor. Böylece hem tüketici haklarının korunması hem de esnafla vatandaş arasında güven ortamının sağlanması amaçlanıyor.

Rutin Denetimler Devam Ediyor

Gebze Belediyesi yetkilileri, bu denetimlerin yalnızca Mevlana Kapalı Pazar Yeri ile sınırlı kalmadığını, ilçedeki tüm semt pazarlarında düzenli olarak sürdürüldüğünü belirtti. Yetkililer, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı ürünlere ulaşmasının öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı.

Vatandaşlardan Memnuniyet

Denetimler sırasında pazara gelen vatandaşlar, zabıta ekiplerinin çalışmalarından memnuniyetlerini dile getirdi. Özellikle ölçüm noktası uygulamasının kendilerine güven verdiğini belirten vatandaşlar, düzenli denetimlerle pazar yerlerinin daha sağlıklı ve düzenli olduğunu ifade ederek Gebze Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

