Dilovası’nda Çocuk Şenliği Coşkuyla Geçti

Dilovası Belediyesi, çocuklara unutulmaz bir gün yaşatmak amacıyla renkli ve dopdolu bir etkinlik düzenledi. 9 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00’de Polisan Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen Çocuk Eğlencesi Şenliği, hem çocuklara hem de ailelerine keyifli anlar yaşattı.

RENKLİ VE EĞLENCELİ ETKİNLİKLER

Etkinlik alanında kurulan birbirinden eğlenceli aktivitelerle çocuklar doyasıya eğlendi. Şenlik kapsamında; Canlı müzik, şişme oyun parkuru, salıncak, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı tahta bacak gösterisi, bubble show, palyaçolar, yüz boyama etkinlikleri gibi birçok sürpriz çocuklarla buluştu.

KATILIM YOĞUN OLDU

Halka açık ve ücretsiz olan bu özel programa Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

“ÇOCUKLARIMIZ İÇİN HER ŞEYİN EN GÜZELİNİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Şenlik alanında vatandaşlarla yakından ilgilenen Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için her şeyin en güzelini yapmaya devam ediyoruz. Bugün burada onların mutluluğuna şahit olmak bizim için en büyük ödül. Onların gülümsemesi, tüm yorgunluklarımızı unutturuyor. Bu tür etkinliklerle çocuklarımızı hem eğlendirmeye hem de sosyal yönlerini geliştirmeye devam edeceğiz.”

AİLELERDEN TAM NOT