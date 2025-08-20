İLÇE HABERLERİ:
Spor Lisesi’nde çalışmalar devam ediyor

Çayırova’nın spor ve eğitim alanında sınıf atlamasına imkan sunacak Çayırova Spor Lisesi projesinde çalışmalar sürüyor. Spor Lisesi kampüsü alanında bulunan spor salonunun temeli için beton serimi gerçekleştirildi.

20 Ağustos 2025 Çarşamba 14:34

 Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin vizyon projeleri arasında yer alan ve tamamlanmasıyla birlikte ilçenin spor ve eğitim altyapısına büyük katkılar sunacak Çayırova Spor Lisesi’nde çalışmalar son sürat devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanından öğrencilerin Çayırova’yı tercih etmesine olanak sağlayacak ve 21 bin metrekare kapalı alana sahip Çayırova Spor Lisesi’nde yurt binası ve dersliklerin bulunduğu binada kaba inşaat çalışmaları hızla tamamlandı. Yurt ve derslik binasında iç tefrişat çalışmaları devam ederken, lisenin kapalı spor salonu için de temel beton serim işlemi gerçekleştirildi. Modern mimarisi ve projesiyle dikkat çeken Çayırova Spor Lisesi, en kısa sürede tamamlanarak, gelecek nesillere hizmet edecek.

 

İLÇEYE BÜYÜK KATKILAR SUNACAK

Şekerpınar Mahallesi’nde inşa edilen ve bittiğinde alanında sayılı liseler arasında yer alacak Çayırova Spor Lisesi’nde, öğrenciler için hemen hemen her şey düşünülmüş durumda. 21 bin metrekare alanda 24 derslikten oluşan spor lisesi kampüsünde, 500 kişilik kapalı spor salonu, 150 kız ve 150 erkek öğrenciye hizmet verecek yurt binası, futbol ve basketbol sahası yer alacak. Sadece Çayırova’nın değil bölge ve ülke genelinden de öğrencilere de hitap edecek proje, ilçenin hem eğitim hem de spor altyapısına büyük katkılar sunacak.

