GEBZE TİCARET ODASI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Başkan Aslantaş, konuşmasında birçok önemli başlık üzerinde durarak Oda'nın gerçekleştirdiği projeleri ve yürütülen çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı, afet bilinci, hatıra ormanı, mesleki eğitim, tedarikçi buluşmaları, verimlilik masası, karbon ayak izi, finansmana erişim, ihracat, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projeleri gibi konulara değinen Aslantaş, her bir başlık için yapılan çalışmalara dair detayları paylaştı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Afet Bilinci

Başkan Aslantaş, konuşmasına 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anan Aslantaş, 17 Ağustos Marmara Depremi’ni hatırlatarak afet bilinci konusunun önemine vurgu yaptı. Aslantaş, "Depreme hazır bir toplum, güçlü bir ekonomi demektir. Odamız, bu bilinçle hareket ederek afet farkındalığını artırmaya devam edecektir," dedi.

Hatıra Ormanı Projesi

Ülkemizde yaşanan orman yangınlarının ardından doğayı koruma amacıyla Gebze Ticaret Odası, üyelerinin katkılarıyla bir "Hatıra Ormanı" oluşturuyor. Başkan Aslantaş, bu projenin doğa bilincinin güçlenmesine ve geleceğe nefes bırakacak kalıcı bir miras bırakılmasına katkı sağlayacağını ifade etti. “Yeşili çoğaltmak, doğayı yaşatmak ve birlikteliğimizi bu anlamlı projeyle taçlandırmak, sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda önemli bir adımdır,” diye belirtti.

Karbon Ayak İzi Çalışmaları

GTO, çevreye duyarlı bir yaklaşım sergileyerek Marmara Teknokent ile iş birliği içinde karbon ayak izi hesaplama çalışmalarına başladı. Aslantaş, bu çalışmanın Oda’nın çevresel etkilerini daha net ölçmesini, sürdürülebilirlik hedeflerini güçlendirmesini ve karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik stratejik adımlar atılmasını sağlayacağını belirtti. Aslantaş, doğaya ve gelecek nesillere karşı sorumluluklarının bilincinde olduklarını ifade ederek, daha yaşanabilir bir dünya için üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Mesleki Eğitim ve Atölye İnşaatı

GTO, meslek liselerinin toplum nezdinde güçlenmesi için çeşitli farkındalık çalışmaları yürütüyor. Başkan Aslantaş, özellikle inşaatı süren meslek atölyesi binasının yakın zamanda tamamlanarak faaliyete geçeceğini açıkladı. “Bu yapı sadece bir bina değil, geleceğe açılan bir kapı olacak,” diyerek projeye olan inancını dile getirdi.

Toplantıda ayrıca, Oda’nın sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alanlarında yürüttüğü diğer projeler de ele alındı. GTO'nun bu çalışmalarla, bölgedeki ekonomik ve çevresel farkındalık yaratmayı hedeflediği vurgulandı.







