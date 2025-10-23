Darıca’da 25 bin çocuğa trafik eğitimi verildi

Çocukların trafik kurallarını erken yaşta öğrenerek bilinçli bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla Sırasöğütler Mahallesi'nde yer alan Trafik Eğitim Parkı’nda dersler devam ediyor. Her yıl binlerce öğrencinin eğitim gördüğü Trafik Eğitim Parkı’nda bugüne kadar yaklaşık 25 bin gence trafik bilinci aşılanırken Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da çocuklarla bir araya gelerek başarılar diledi.

Darıca Belediyesi’nin çocuklara trafik kurallarını erken yaşta benimsetmek ve daha bilinçli bir toplum oluşturmak amacıyla inşa ettiği Trafik Eğitim Parkı'nda dersler devam ediyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla yaklaşık 4,5 bin metrekare alanda inşa edilen Trafik Eğitim Parkı’nda Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile iş birliğinde çocuklara verilen eğitimlerde, yaya ve araç trafiği hakkında teorik bilgiler verilip uygulamalar yapılıyor.

TRAFİK KURALLARINI EĞLENEREK ÖĞRENİYORLAR

Trafik Eğitim Parkı’nda gerçek trafik koşullarına benzer tasarlanmış yollar, caddeler ve trafik işaretleri bulunuyor. Öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde önce teorik eğitim alıyor ardından özel olarak hazırlanan parkurlarda uygulamalı eğitimlerle trafik kurallarını öğreniyor. Akülü araçlarla yapılan uygulamalarda çocuklar, trafik ışıkları ve işaretlerine uymayı, yaya geçitlerinde güvenli yürümeyi ve iki araç arasındaki güvenli takip mesafesini öğreniyorlar. Eğitim ve eğlencenin bir arada olduğu Trafik Eğitim Parkı’nda çocukların bilinçli yetişmeleri amaçlanıyor.

YAKLAŞIK 25 BİN ÖĞRENCİ EĞİTİM ALDI

Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda 4. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen bu eğitimler ile her yıl 4 binin üzerinde öğrenciye trafik bilinci kazandırılırken açıldığı günden bugüne kadar yaklaşık 25 bin öğrenciye trafik bilinci aşılandı. Öğrenciler Trafik Eğitim Parkı'nda hem eğlenerek hem de öğrenerek bilinçli birer yaya ve sürücü adayı olma yolunda önemli adımlar atarken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da öğrencileri ziyaret ederek başarılar diledi. Başkan Muzaffer Bıyık, “Her yıl Trafik Eğitim Parkı’mızda 4 binin üzerinde öğrencimize eğitim veriyoruz. Bu yıl da yaklaşık 4 bin çocuğumuz uygulamalı eğitim alacak. Açıldığı günden bugüne kadar yaklaşık 25 bin yavrumuza eğitim vermiş olduk. Trafik eğitimini küçük yaşta almış, sağlıklı ve bilinçli bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. İnşallah çocuklarımız burada alacakları eğitimle ileride trafik kurallarını bilen ve önemseyen bireyler olacaklar” diye konuştu.



(Ömer İLGEÇ)