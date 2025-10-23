İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca’da 25 bin çocuğa trafik eğitimi verildi

Çocukların trafik kurallarını erken yaşta öğrenerek bilinçli bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla Sırasöğütler Mahallesi'nde yer alan Trafik Eğitim Parkı’nda dersler devam ediyor. Her yıl binlerce öğrencinin eğitim gördüğü Trafik Eğitim Parkı’nda bugüne kadar yaklaşık 25 bin gence trafik bilinci aşılanırken Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da çocuklarla bir araya gelerek başarılar diledi.

Darıca'da 25 bin çocuğa trafik eğitimi verildi

23 Ekim 2025 Perşembe 10:07

 Darıca Belediyesi’nin çocuklara trafik kurallarını erken yaşta benimsetmek ve daha bilinçli bir toplum oluşturmak amacıyla inşa ettiği Trafik Eğitim Parkı'nda dersler devam ediyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla yaklaşık 4,5 bin metrekare alanda inşa edilen Trafik Eğitim Parkı’nda Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile iş birliğinde çocuklara verilen eğitimlerde, yaya ve araç trafiği hakkında teorik bilgiler verilip uygulamalar yapılıyor.

TRAFİK KURALLARINI EĞLENEREK ÖĞRENİYORLAR

Trafik Eğitim Parkı’nda gerçek trafik koşullarına benzer tasarlanmış yollar, caddeler ve trafik işaretleri bulunuyor. Öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde önce teorik eğitim alıyor ardından özel olarak hazırlanan parkurlarda uygulamalı eğitimlerle trafik kurallarını öğreniyor. Akülü araçlarla yapılan uygulamalarda çocuklar, trafik ışıkları ve işaretlerine uymayı, yaya geçitlerinde güvenli yürümeyi ve iki araç arasındaki güvenli takip mesafesini öğreniyorlar. Eğitim ve eğlencenin bir arada olduğu Trafik Eğitim Parkı’nda çocukların bilinçli yetişmeleri amaçlanıyor.

YAKLAŞIK 25 BİN ÖĞRENCİ EĞİTİM ALDI

Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda 4. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen bu eğitimler ile her yıl 4 binin üzerinde öğrenciye trafik bilinci kazandırılırken açıldığı günden bugüne kadar yaklaşık 25 bin öğrenciye trafik bilinci aşılandı. Öğrenciler Trafik Eğitim Parkı'nda hem eğlenerek hem de öğrenerek bilinçli birer yaya ve sürücü adayı olma yolunda önemli adımlar atarken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da öğrencileri ziyaret ederek başarılar diledi. Başkan Muzaffer Bıyık, “Her yıl Trafik Eğitim Parkı’mızda 4 binin üzerinde öğrencimize eğitim veriyoruz. Bu yıl da yaklaşık 4 bin çocuğumuz uygulamalı eğitim alacak. Açıldığı günden bugüne kadar yaklaşık 25 bin yavrumuza eğitim vermiş olduk. Trafik eğitimini küçük yaşta almış, sağlıklı ve bilinçli bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. İnşallah çocuklarımız burada alacakları eğitimle ileride trafik kurallarını bilen ve önemseyen bireyler olacaklar” diye konuştu.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çocuk kulüplerinde renkli sonbahar etkinliği Çocuk kulüplerinde renkli sonbahar etkinliği
DAREN’DE yeni dönem renkli görüntülerle başladı DAREN’DE yeni dönem renkli görüntülerle başladı
ÇAK-TİM, okullarda afet farkındalık eğitimlerine başladı ÇAK-TİM, okullarda afet farkındalık eğitimlerine...
Kaymakam Önal ve Başkan Çiftçi, muhtarlarla buluştu Kaymakam Önal ve Başkan Çiftçi, muhtarlarla buluştu
Çayırova’da geleneksel kitap günlerine doğru geri sayım Çayırova’da geleneksel kitap günlerine doğru...
Muhtarlarımızla el ele Darıca için çalışıyoruz Muhtarlarımızla el ele Darıca için çalışıyoruz
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Çocuk kulüplerinde renkli sonbahar etkinliği
Çayırova Belediyesi’nin çocuk kulüplerinde sonbahar etkinlikleri düzenleniyor. Atatürk Çocuk Kulübü’ndeki...

Haberi Oku