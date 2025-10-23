MÜSİAD Kocaeli Şubesi’nden İl Sağlık Müdürü Pehlevan’a Ziyaret

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanı İzzet Tanrıkulu ve yönetim kurulu üyeleri, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan’ı makamında ziyaret ederek sağlık alanındaki iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kocaeli Şube Başkanı İzzet Tanrıkulu öncülüğündeki heyet, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen görüşmede, kamu ile özel sektör arasında sağlık yatırımları ve projelerde iş birliği yapılması konuları ele alındı. Ziyarette ayrıca, iş dünyasının sağlık hizmetlerine destek olabileceği alanlar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten memnuniyetini dile getiren İl Sağlık Müdürü Pehlevan, MÜSİAD heyetine teşekkür ederek, Kocaeli’nin sağlık altyapısı, kurumlar arası uyum ve ortak çabalarla her geçen gün daha da güçleniyor. dedi.

MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanı İzzet Tanrıkulu ise sağlık sektörünün toplumsal gelişim için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, özel sektörün kamu projelerine katkı sunmaya devam edeceğini ifade etti.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek