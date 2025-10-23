GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

MÜSİAD Kocaeli Şubesi’nden İl Sağlık Müdürü Pehlevan’a Ziyaret

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanı İzzet Tanrıkulu ve yönetim kurulu üyeleri, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan’ı makamında ziyaret ederek sağlık alanındaki iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

MÜSİAD Kocaeli Şubesi'nden İl Sağlık Müdürü Pehlevan'a Ziyaret

23 Ekim 2025 Perşembe 02:02

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kocaeli Şube Başkanı İzzet Tanrıkulu öncülüğündeki heyet, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen görüşmede, kamu ile özel sektör arasında sağlık yatırımları ve projelerde iş birliği yapılması konuları ele alındı. Ziyarette ayrıca, iş dünyasının sağlık hizmetlerine destek olabileceği alanlar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten memnuniyetini dile getiren İl Sağlık Müdürü Pehlevan, MÜSİAD heyetine teşekkür ederek, Kocaeli’nin sağlık altyapısı, kurumlar arası uyum ve ortak çabalarla her geçen gün daha da güçleniyor. dedi.

MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanı İzzet Tanrıkulu ise sağlık sektörünün toplumsal gelişim için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, özel sektörün kamu projelerine katkı sunmaya devam edeceğini ifade etti.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli Emniyetinden Öğrencilere Güvenli Eğitim Ortamı İçin Denetim ve Farkındalık Çalışması Kocaeli Emniyetinden Öğrencilere Güvenli Eğitim...
Vali Aktaş’tan Gebze’de Yoğun Program: Muhtarlarla Buluştu, İncelemelerde Bulundu Vali Aktaş’tan Gebze’de Yoğun Program: Muhtarlarla...
Emekli Polis Memuru Erol Aydın Trafik Kazasında Vefat Etti Emekli Polis Memuru Erol Aydın Trafik Kazasında...
Başkan Zinnur Büyükgöz, Pelitli Mahallesi’ndeki Asfalt Çalışmalarını Yerinde İnceledi Başkan Zinnur Büyükgöz, Pelitli Mahallesi’ndeki...
Vali Aktaş, Kocaeli Bilim Kültür ve Sanat Derneği’ni Ziyaret Etti Vali Aktaş, Kocaeli Bilim Kültür ve Sanat Derneği’ni...
Kocaeli Muhtarlarından Vali Aktaş’a 19 Ekim Muhtarlar Günü Ziyareti Kocaeli Muhtarlarından Vali Aktaş’a 19 Ekim Muhtarlar...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli Emniyetinden Öğrencilere Güvenli Eğitim...
KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ve Derince ilçelerinde okul...

Haberi Oku