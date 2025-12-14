Kocaeli, Büyükşehir ile kabuk değiştiriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, fuar merkezinden metro hatlarına, sosyal yaşam ve spor tesislerinden kentsel dönüşüm ve millet bahçelerine kadar geniş bir yelpazede hayata geçirdiği projelerle kentin ulaşımını, sosyal yaşamını ve altyapısını dönüştürerek Kocaeli’yi daha modern, yaşanabilir ve dirençli bir şehir haline getiriyor.

BÜYÜKŞEHİR PROJELERİ KENTİN HER NOKTADA YÜKSELİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Mutlu Şehir Kocaeli” vizyonuna uygun ulaşımdan sosyal yaşama, kentsel dönüşümden spor altyapısına kadar pek çok alanda eş zamanlı sürdürdüğü dev yatırımlarla Kocaeli’nin geleceğini şekillendiriyor. Yalnızca bugünün ihtiyaçlarına çözüm üretmekle kalmayan Büyükşehir, Kocaeli’yi daha yaşanabilir ve daha dirençli bir şehir haline getirmeyi hedefleyen vizyoner adımlar atıyor. Yeni fuar merkezinden metro hatlarına, sosyal yaşam komplekslerinden spor tesislerine kadar birçok büyük ölçekli çalışma kentin dört bir yanında hızla yükselirken, doğa ile iç içe yaşam alanları, modern ulaşım çözümleri ve güçlü altyapı yatırımlarıyla Kocaeli kabuk değiştiriyor.

ULUSLARARASI FUAR MERKEZİ’NDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yalnızca günün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, Kocaeli’nin gelecekteki vizyonuna da yön vermeye devam ediyor. Cengiz Topel Havalimanı’nın yanında 320 dönümlük geniş bir alanda hayata geçirilecek Uluslararası Kocaeli Fuar Merkezi için çalışmalara başlandı. Projenin ilk etabının 2026 Kocaeli Kitap Fuarı’na yetiştirilmesi planlanırken, tamamlandığında kongre ve konferans salonları, ticari alanlar, otel ve geniş park alanları ile kente yeni bir yaşam ve organizasyon üssü kazandırılacak.

KENTİN KALBİNE YENİ BİR SOSYAL YAŞAM MERKEZİ

Kocaeli’nin kalbinde inşa edilerek kentsel yaşamın sosyal ve kültürel bileşenlerini şekillendirecek Sosyal Yaşam Yaşam Merkezi’nde ise start verildi. Eski İnterterks Fuar Alanı’nda yükselecek kompleks tamamlandığında Kocaeli’ye sosyal donatıları zengin, modern ve işlevsel bir yaşam alanı kandıracak. 17.390 metrekare kapalı alana sahip olan merkezde geniş kapasiteli çok amaçlı salonun yanında derslikler, konservatuar sınıfı, atölye ve workshop alanları yer alacak.

KARTEPE TRAMVAY HATTI İLE RAYLI SİSTEM AĞI GENİŞLİYOR

Otogardan Kocaeli Stadyumu’na uzanan Alikahya Stadyum Tramvay Hattı’nın açılmasının ardından Büyükşehir, raylı sistem ağının genişlemesi için yeni hat için ara vermeden hazırlıklara başladı. Kentin ulaşım altyapısını güçlendirecek Kartepe Tramvay Hattı projesi kapsamında Vatan Caddesi’nde çalışmalar başladı. İlk aşamada 1,4 kilometrelik hattaki 2 durak EDOK Komutanlığı ve Nesibe Aydın Okulları yakınında konumlandıracak. Etap bittiğinde tramvay ağı hattı 18,9 kilometreye ulaşacak ve proje Kartepe Kent Meydanı’na doğru genişleyecek.

KÖRFEZ SEVİNDİKLİ’YE MODERN SPOR ÜSSÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spor altyapısını güçlendirmek için hız kazanan yatırımları kapsamında Körfez Sevindikli’ye ise profesyonel ve nitelikli bir spor alanı hazırlıyor. İnşaat çalışmaları başlayan spor üssü 75 dönümlük arazi üzerinde yükselecek. 7 futbol sahası, 1.032 seyirci kapasiteli iki tribün ve birçok donatısı ile profesyonel altyapıya sahip bir tam donanımlı bir tesis, Kocaelispor’un daha iyi yerlere gelmesine katkı sağlayacak.

KUZEY VE GÜNEY METRO HATLARI İLE ULAŞIMDA YENİ DÖNEM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehirde raylı sistemi daha konforlu ve etkin hale getirmek amacıyla dev projelerle ulaşımı güçlendiriyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Kuzey Metro Hattı, şehrin doğu-batı ekseninde toplam 58 km’lik gidiş-dönüş hattı ve 18 durağıyla günlük 300 binden fazla yolcuya hizmet verecek şekilde planlanıyor ve 2028 yılında tamamlanması hedefleniyor. Bunun yanı sıra projelendirilen 21 kilometrelik Güney Metro Hattı, İzmit ile Gölcük arasını 28 dakikaya indirerek özellikle yoğun sabah ve akşam trafiğini rahatlatacak. Kuzey Metro Hattı ile entegre çalışacak hat, Gölcük’ten Körfez veya Kartepe’ye kesintisiz metro ulaşımı sağlayacak.

BAŞİSKELE KAVŞAĞI KORİDOR PROJESİ İLE RAHAT ULAŞIM

Şehir içi ulaşımı yeniden şekillendirecek olan Başiskele Kavşağı Koridor Projesi tüm hızıyla sürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan projede; 300 bin metreküplük kazı ve dolgu, 167 bin ton PMT ve asfalt çalışması ile 30 bin metreküplük beton dökümünü kapsayan kapsamlı bir altyapı çalışması yürütülüyor. Bölgedeki yoğunluğu uzun vadeli olarak azaltması beklenen projede, toplam 1002 adet fore kazığın büyük kısmı tamamlanırken, bu imalatlarda yüzde 44’lük bir ilerleme oranına ulaşıldı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMLE GÜVENLİ VE DİRENÇLİ BİR KOCAELİ

Daha güvenli ve modern yaşam alanları oluşturmak için adım atan Büyükşehir, kentte 7 ilçedeki 14 bölgede, 5 bin bağımsız birimin dönüşümü için harekete geçti. Kentsel dönüşümdeki en büyük engellerden biri olan finansman ise Dünya Bankası’ndan hak sahiplerine 180 ay vade ile yüzde 0,69 sabit oran ve 3 milyon TL’ye kadar kredi imkânı ile sağlandı. Etap etap ilerleyecek proje tamamlandığında eski ve riskli yapılar tamamen yenilenerek Kocaeli dirençli bir şehir haline gelecek.

MİLLET BAHÇELERİ İLE KENT NEFES ALIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; İzmit, Dilovası, Başiskele, Çayırova, Darıca, Derince, Gebze ve Gölcük’te hizmete aldığı 8 Millet Bahçesi ile kente nefes aldıran yeni yaşam alanları kazandırdı. Şehrin yoğun temposundan uzaklaşıp doğa ile buluşma imkânı sunan millet bahçeleri, sahip oldukları spor alanları, restoran & kafe bölümleri ve oturma alanları gibi sosyal donatılar sayesinde vatandaşların sosyal yaşamına da canlılık katıyor.





(Erkan ERENLER)