Büyükşehir, V kanal temizliğiyle yolları koruyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra ilçesi Kubuzcu Mahallesi Azaklı köyü yolu üzerinde bulunan yağmur suyu tahliye kanallarında (V kanallar) temizlik çalışması yaptı. Çalışmalar, yol güvenliğini artırmak ve yağmur suyu akışını düzenlemek amacıyla gerçekleştirildi.

14 Aralık 2025 Pazar 09:36

 GÜVENLİ BİR ULAŞIM İMKÂNI SUNULUYOR

Zamanla yaprak, toprak ve çeşitli atıklarla dolan V kanalların tıkanması, yağmur suyunun yol üzerinde birikmesine neden oluyor. Bu durum hem yolun yapısına zarar veriyor hem de sürüş güvenliğini olumsuz etkileyerek kazalara davetiye çıkarıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı A Takımı ekipleri, düzenli olarak gerçekleştirdikleri V kanal temizliğiyle yağmur sularının yollar üzerinde birikmesini önlüyor. Böylece yolun uzun ömürlü olması sağlanırken, sürücüler için daha güvenli bir ulaşım imkânı sunuluyor.

 

KAPSAMLI V KANAL TEMİZLİĞİ

A Takımı ekipleri, Kandıra Caddesi ve Kurtyeri Doğanlar Köyü yol kenarlarında bulunan V kanallarda da temizlik çalışması gerçekleştirdi. Biriken yaprak ve toprak tabakaları ekipler tarafından temizlenerek kanalların yağmur suyunu yeniden verimli şekilde tahliye edebilmesi sağlandı.

 

OLASI RİSKLER MİNİMUMA İNDİRİLİYOR

Temizlik çalışmaları sayesinde yağmur sularının yol üzerinde birikmesi engelleniyor, böylece hem yol yüzeyinin bozulması önleniyor hem de araç sürücülerinin karşılaşabileceği riskler minimuma indiriliyor. Periyodik bakım çalışmaları özellikle yağışlı mevsimlerde trafik güvenliğini artırmada önemli rol oynuyor.


(Erkan ERENLER)

