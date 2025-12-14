GENEL:
Gebze Balçık’ta yol konforu artıyor

Yol yapım ve onarım çalışmaları ile vatandaşların ulaşım konforunu arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze ilçesi Balçık Mahallesi’nin ana yolunu oluşturan Mustafa Kemal Caddesi’nde üst yapı yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

14 Aralık 2025 Pazar 11:23

 BİN 400 METRELİK KISIMDA ÜSTYAPI ÇALIŞMASI

Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Balçık Mahallesi’nin ana yolunu oluşturan Mustafa Kemal Caddesi’nin bin 400 metrelik kısmında üstyapı yenileme çalışması yapıyor. Altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan caddede 960 metreküp trimer kazısı, 2 bin 350 PMT, bin 200 ton bitümlü temel tabakası, 600 ton binder asfalt tabakasının serimi gerçekleştirildi.

 

3 BİN 50 TON AŞINMA ASFALT SERİLECEK 

Çalışmalar dahilinde Büyükşehir ekipleri, 720 metreküp trimer kazısı, 2 bin 450 ton binder tabaka ile 2 bin 50 ton aşınma asfalt serimi gerçekleştirilecek. Ayrıca caddenin bin 400 metrelik uzunluğunda her iki tarafa 500 metreküp beton kaldırım inşa edilecek ve parça parça 600 metre uzunluğunda araç park cepleri yapılacak.


(Erkan ERENLER)

