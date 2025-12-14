GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“KO-MEK Vefası” huzurevinde neşe saçtı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kalplere dokunan sosyal sorumluluk projelerinden “KO-MEK Vefası”, Kocaeli Huzurevi’nde neşe saçtı. Vefa, iyilik ve gönüllülük kültürünü yaşatmayı amaçlayan proje çerçevesinde KO-MEK’in ”Müzik Branşı Orkestrası”, huzurevi sakinleri için özel bir müzik dinletisi sunarak onlara keyifli ve duygusal anlar yaşattı.

'KO-MEK Vefası” huzurevinde neşe saçtı

14 Aralık 2025 Pazar 09:26

 KO-MEK VEFASI GÖNÜLLERE DOKUNDU

Bu özel buluşma yalnızca bir ziyaret olmanın ötesine geçerek gönülden gelen bir iyilik hareketine dönüştü. “KO-MEK Vefası” adını taşıyan proje, toplumda özellikle dezavantajlı gruplara yönelik farkındalık oluşturmayı, onların yanında olmayı ve dayanışma kültürünü güçlendirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda KO-MEK’in ”Müzik Branşı Orkestrası”, huzurevi sakinleri için özel bir müzik dinletisi sunarak onlara keyifli ve duygusal anlar yaşattı. Geçmişten bugüne sevilen eserlerin seslendirildiği dinleti, huzurevi sakinlerine neşeli, sıcak ve unutulmaz bir atmosfer sundu.

 

BARDAK ALTLIĞI ATÖLYESİNDE KEYİFLİ ANLAR

Ziyaret sırasında düzenlenen bardak altlığı atölyesi, huzurevi sakinlerine hem üretmenin mutluluğunu hem de birlikte vakit geçirmenin keyfini yaşattı. KO-MEK usta öğreticileri eşliğinde kendi el emekleriyle bardak altlıkları üreten katılımcılar, atölye süresince gönüllerince eğlenerek güzel anılar biriktirdi. Üretim sürecine katılmaları, onların sosyal etkileşimini artırırken el becerilerini de ortaya koymalarına imkân sağladı.

 

1+1=MUTLULUK PROJESİYLE GÖNÜLLERE ULAŞAN HEDİYELER

KO-MEK Sepeti tarafından yürütülen “1+1=Mutluluk” projesi de bu anlamlı etkinliği daha özel hale getirdi. Proje kapsamında hem mağaza için hem de huzurevindeki büyüklerimiz için özel ürünler hazırlandı. El emeği göz nuru hediyeler, huzurevinde yaşayan 106 değerli katılımcıya takdim edilerek gönül köprüleri kuruldu.

 

YÜZLERDE TEBESSÜM, GÖNÜLLERDE KO-MEK VEFASI

KO-MEK sepeti üreticilerinin hazırladığı hediyeler ile huzurevi sakinlerinin atölyede ürettiği ürünler birleşerek; dayanışmanın, paylaşmanın ve üretmenin en güzel örneklerinden birini oluşturdu. Yüzlerde tebessüm bırakan bu buluşma, herkes için unutulmaz bir gün oldu.

 

KO-MEK SEPETİ FARKINDALIK OLUŞTURUYOR

KO-MEK Sepeti’nin üretimi, paylaşımı ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan sosyal sorumluluk projeleri, toplumun her kesimine dokunarak farkındalık oluşturmaya devam ediyor.i


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli, Büyükşehir ile kabuk değiştiriyor Kocaeli, Büyükşehir ile kabuk değiştiriyor
Büyükşehir, V kanal temizliğiyle yolları koruyor Büyükşehir, V kanal temizliğiyle yolları koruyor
Büyükakın, Eskihisar Kavşağı'nda son durumu inceledi Büyükakın, Eskihisar Kavşağı'nda son durumu...
61 yıl eğitime hizmet etti, şimdi modern tesis olacak; Büyükşehir’den kent hafızasını güçlendirecek çalışma 61 yıl eğitime hizmet etti, şimdi modern tesis...
Kocaeli'yi kışa hazırlayacak personel moral etkinliğinde buluştu; Büyükşehir ekiplerinden ‘kışa hazırız' mesajı Kocaeli'yi kışa hazırlayacak personel moral etkinliğinde...
Üst geçit asansörleri Büyükşehir’le tertemiz Üst geçit asansörleri Büyükşehir’le tertemiz
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli, Büyükşehir ile kabuk değiştiriyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, fuar merkezinden metro hatlarına, sosyal yaşam ve spor tesislerinden kentsel...

Haberi Oku