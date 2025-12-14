“KO-MEK Vefası” huzurevinde neşe saçtı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kalplere dokunan sosyal sorumluluk projelerinden “KO-MEK Vefası”, Kocaeli Huzurevi’nde neşe saçtı. Vefa, iyilik ve gönüllülük kültürünü yaşatmayı amaçlayan proje çerçevesinde KO-MEK’in ”Müzik Branşı Orkestrası”, huzurevi sakinleri için özel bir müzik dinletisi sunarak onlara keyifli ve duygusal anlar yaşattı.

KO-MEK VEFASI GÖNÜLLERE DOKUNDU

Bu özel buluşma yalnızca bir ziyaret olmanın ötesine geçerek gönülden gelen bir iyilik hareketine dönüştü. “KO-MEK Vefası” adını taşıyan proje, toplumda özellikle dezavantajlı gruplara yönelik farkındalık oluşturmayı, onların yanında olmayı ve dayanışma kültürünü güçlendirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda KO-MEK’in ”Müzik Branşı Orkestrası”, huzurevi sakinleri için özel bir müzik dinletisi sunarak onlara keyifli ve duygusal anlar yaşattı. Geçmişten bugüne sevilen eserlerin seslendirildiği dinleti, huzurevi sakinlerine neşeli, sıcak ve unutulmaz bir atmosfer sundu.

BARDAK ALTLIĞI ATÖLYESİNDE KEYİFLİ ANLAR

Ziyaret sırasında düzenlenen bardak altlığı atölyesi, huzurevi sakinlerine hem üretmenin mutluluğunu hem de birlikte vakit geçirmenin keyfini yaşattı. KO-MEK usta öğreticileri eşliğinde kendi el emekleriyle bardak altlıkları üreten katılımcılar, atölye süresince gönüllerince eğlenerek güzel anılar biriktirdi. Üretim sürecine katılmaları, onların sosyal etkileşimini artırırken el becerilerini de ortaya koymalarına imkân sağladı.

1+1=MUTLULUK PROJESİYLE GÖNÜLLERE ULAŞAN HEDİYELER

KO-MEK Sepeti tarafından yürütülen “1+1=Mutluluk” projesi de bu anlamlı etkinliği daha özel hale getirdi. Proje kapsamında hem mağaza için hem de huzurevindeki büyüklerimiz için özel ürünler hazırlandı. El emeği göz nuru hediyeler, huzurevinde yaşayan 106 değerli katılımcıya takdim edilerek gönül köprüleri kuruldu.

YÜZLERDE TEBESSÜM, GÖNÜLLERDE KO-MEK VEFASI

KO-MEK sepeti üreticilerinin hazırladığı hediyeler ile huzurevi sakinlerinin atölyede ürettiği ürünler birleşerek; dayanışmanın, paylaşmanın ve üretmenin en güzel örneklerinden birini oluşturdu. Yüzlerde tebessüm bırakan bu buluşma, herkes için unutulmaz bir gün oldu.

KO-MEK SEPETİ FARKINDALIK OLUŞTURUYOR

KO-MEK Sepeti’nin üretimi, paylaşımı ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan sosyal sorumluluk projeleri, toplumun her kesimine dokunarak farkındalık oluşturmaya devam ediyor.i





(Erkan ERENLER)