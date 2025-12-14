GENEL:
Büyükakın, Eskihisar Kavşağı'nda son durumu inceledi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bölgedeki trafik yükünü azaltıp ulaşım konforunu artıracak Gebze Eskihisar Feribot Yolu–Cengiz Topel Caddesi Kesişimi Köprülü Kavşak Projesi’ni yerinde inceledi.

14 Aralık 2025 Pazar 09:28

 ÇALIŞMALAR HIZLI İLERLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yürüttüğü ulaşım yatırımlarıyla daha düzenli, konforlu ve güvenli bir trafik ağı oluşturma hedefini sürdürüyor. Bu kapsamda Gebze’de hayata geçirilen Eskihisar Feribot Yolu–Cengiz Topel Caddesi Kesişimi Köprülü Kavşak Projesi’ndeki çalışmalar hummalı bir şekilde yürütülüyor. Çalışmalarda gelinen son aşamayı yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilgili teknik personelden bilgi aldı.

 

BAŞKANLAR EŞLİK ETTİ

Başkan Büyükakın’ın teknik inceleme gezisinde Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkan Vekili Kenan Demirbaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan da hazır bulundu.

 

TRAFİK AKTARIMI PLANLANIYOR

Proje dahilinde, Cengiz Topel Caddesi’nden Eskihisar Feribot İskelesi Yolu D-100 istikametine bağlantı kolu projelendirildi. Bu sayede feribot yolu üzerindeki trafik yükü azalırken, katılım noktalarında genişleme ve katılma şeritleriyle konfor artırılmış olacak.

Çalışmaların sorunsuz ilerlediği projede önümüzdeki hafta yeni yola trafik aktarımlarına başlanması bekleniyor. Eskihisar Feribot Yolu–Cengiz Topel Caddesi Kesişimi Köprülü Kavşak Projesi’nin tamamlanmasıyla birlikte hem feribot yoluna hem de çevre caddelere kesintisiz ve güvenli ulaşım sağlanacak.


(Erkan ERENLER)

