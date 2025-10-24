İLÇE HABERLERİ:
Dilovası Emniyet Müdürü Mustafa Serhat Canbaz'dan İş İnsanı Lokman Kılıç'a Teşekkür Belgesi Eğitime verdiği önemle tanınan iş insanı Lokman Kılıç, üniversite öğrencilerine yönelik burs desteğinde bulundu. Toplumsal dayanışma ve gençlerin eğitimine katkı sağlama amacıyla yapılan bu destek, öğrenciler ve aileleri tarafından büyük takdirle karşılandı.

24 Ekim 2025 Cuma 11:05

 Eğitime yaptığı katkılardan dolayı Dilovası İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Serhat Canbaz, Lokman Kılıç’a teşekkür belgesi takdim etti. Emniyet Müdürü Canbaz, “Gençlerimizin eğitimine yapılan her katkı, ülkemizin geleceğine yapılan en önemli yatırımdır. Bu duyarlılığından dolayı Sayın Lokman Kılıç’a teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

İş insanı Lokman Kılıç ise eğitime yapılan desteklerin toplumsal gelişim için büyük önem taşıdığını belirterek, “Geleceğimizin teminatı gençlerimizin eğitimine katkı sağlayabilmek bizler için onur verici. Bu tür destekleri sürdüreceğiz.” dedi.

Burs desteğiyle birçok öğrencinin eğitimine katkı sağlanırken, Kılıç’ın bu anlamlı davranışı Dilovası’nda da örnek bir sosyal sorumluluk örneği olarak değerlendirildi.

(Erkan ERENLER)
