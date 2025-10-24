Dilovası Emniyet Müdürü Mustafa Serhat Canbaz'dan İş İnsanı Lokman Kılıç'a Teşekkür Belgesi
Dilovası Emniyet Müdürü Mustafa Serhat Canbaz'dan İş İnsanı Lokman Kılıç'a Teşekkür Belgesi Eğitime verdiği önemle tanınan iş insanı Lokman Kılıç, üniversite öğrencilerine yönelik burs desteğinde bulundu. Toplumsal dayanışma ve gençlerin eğitimine katkı sağlama amacıyla yapılan bu destek, öğrenciler ve aileleri tarafından büyük takdirle karşılandı.
İş insanı Lokman Kılıç ise eğitime yapılan desteklerin toplumsal gelişim için büyük önem taşıdığını belirterek, “Geleceğimizin teminatı gençlerimizin eğitimine katkı sağlayabilmek bizler için onur verici. Bu tür destekleri sürdüreceğiz.” dedi.
Burs desteğiyle birçok öğrencinin eğitimine katkı sağlanırken, Kılıç’ın bu anlamlı davranışı Dilovası’nda da örnek bir sosyal sorumluluk örneği olarak değerlendirildi.
(Erkan ERENLER)