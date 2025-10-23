Kocaeli Emniyetinden Öğrencilere Güvenli Eğitim Ortamı İçin Denetim ve Farkındalık Çalışması

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ve Derince ilçelerinde okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirip öğrencilere yönelik farkındalık seminerleri düzenledi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla İzmit ve Derince ilçelerinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

İzmit’te 4 okul çevresinde yapılan uygulamalarda 6 tekel bayi, 1 market ve 4 kafe denetlendi. Ekipler tarafından 74 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, hakkında aranma kaydı bulunan 1 şahıs yakalanarak gerekli yasal işlemler uygulandı.

Denetimlerin yanı sıra öğrencilerin bilinçlendirilmesi amacıyla Derince ilçesinde bulunan Çocuk Dostları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Necip Fazıl Anadolu Lisesi ve Yenikent Anadolu Lisesi’nde seminerler düzenlendi.



Çocuk Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından verilen seminerlerde, kişisel güvenlik, suçtan korunma yolları ve farkındalık oluşturma konularında toplam 370 öğrenciye eğitim verildi.

Ayrıca dilenirken görülen 2 yaşı küçük çocuk hakkında aileleriyle ilgili gerekli idari işlemler başlatıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Çocuklarımızın güvenliği ve farkındalıklarının artırılması amacıyla okul çevresi denetimleri ve bilinçlendirme çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir. ifadelerine yer verildi.