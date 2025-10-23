GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli Emniyetinden Öğrencilere Güvenli Eğitim Ortamı İçin Denetim ve Farkındalık Çalışması

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ve Derince ilçelerinde okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirip öğrencilere yönelik farkındalık seminerleri düzenledi.

Kocaeli Emniyetinden Öğrencilere Güvenli Eğitim Ortamı İçin Denetim ve Farkındalık Çalışması

23 Ekim 2025 Perşembe 02:27

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla İzmit ve Derince ilçelerinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

İzmit’te 4 okul çevresinde yapılan uygulamalarda 6 tekel bayi, 1 market ve 4 kafe denetlendi. Ekipler tarafından 74 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, hakkında aranma kaydı bulunan 1 şahıs yakalanarak gerekli yasal işlemler uygulandı.

Denetimlerin yanı sıra öğrencilerin bilinçlendirilmesi amacıyla Derince ilçesinde bulunan Çocuk Dostları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Necip Fazıl Anadolu Lisesi ve Yenikent Anadolu Lisesi’nde seminerler düzenlendi.


Çocuk Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından verilen seminerlerde, kişisel güvenlik, suçtan korunma yolları ve farkındalık oluşturma konularında toplam 370 öğrenciye eğitim verildi.

Ayrıca dilenirken görülen 2 yaşı küçük çocuk hakkında aileleriyle ilgili gerekli idari işlemler başlatıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Çocuklarımızın güvenliği ve farkındalıklarının artırılması amacıyla okul çevresi denetimleri ve bilinçlendirme çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir. ifadelerine yer verildi.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
MÜSİAD Kocaeli Şubesi’nden İl Sağlık Müdürü Pehlevan’a Ziyaret MÜSİAD Kocaeli Şubesi’nden İl Sağlık Müdürü...
Vali Aktaş’tan Gebze’de Yoğun Program: Muhtarlarla Buluştu, İncelemelerde Bulundu Vali Aktaş’tan Gebze’de Yoğun Program: Muhtarlarla...
Emekli Polis Memuru Erol Aydın Trafik Kazasında Vefat Etti Emekli Polis Memuru Erol Aydın Trafik Kazasında...
Başkan Zinnur Büyükgöz, Pelitli Mahallesi’ndeki Asfalt Çalışmalarını Yerinde İnceledi Başkan Zinnur Büyükgöz, Pelitli Mahallesi’ndeki...
Vali Aktaş, Kocaeli Bilim Kültür ve Sanat Derneği’ni Ziyaret Etti Vali Aktaş, Kocaeli Bilim Kültür ve Sanat Derneği’ni...
Kocaeli Muhtarlarından Vali Aktaş’a 19 Ekim Muhtarlar Günü Ziyareti Kocaeli Muhtarlarından Vali Aktaş’a 19 Ekim Muhtarlar...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

MÜSİAD Kocaeli Şubesi’nden İl Sağlık...
KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanı İzzet Tanrıkulu ve yönetim kurulu üyeleri, İl...

Haberi Oku