Kaymakam Önal ve Başkan Çiftçi, muhtarlarla buluştu

Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle, Çayırova’daki mahalle muhtarlarıyla buluştu. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Çok kıymetli muhtarlarımızla bir araya gelmekten mutluluk duyduk” dedi.

20 Ekim 2025 Pazartesi 14:46

 Demokrasinin temel taşı, vatandaşlar ile devlet arasında köprü olan muhtarlar, Çayırova’da da unutulmadı. 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesi ile Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçedeki 9 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Çayırova Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıda, Kaymakam Önal ve Başkan Çiftçi, muhtarlarla istişarelerde bulundu ve 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Demokrasimizin en köklü temsilcileri, mahallelerimizin gözü kulağı, vatandaşlarımızla devlet arasında güçlü bir köprü olan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

 

“BİR ARAYA GELMEKTEN MUTLULUK DUYDUK”

Ziyaret sonrasında sosyal medya hesabında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “İlçe Kaymakamımız Ahmet Önal ile birlikte, şehrimize hizmet eden; emekleriyle, gayretleriyle ve fedakârlıklarıyla gece gündüz demeden çalışan kıymetli muhtarlarımızla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duydum. Bu vesileyle, değerli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

(Erkan ERENLER)

