DAREN’DE yeni dönem renkli görüntülerle başladı

Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi (DAREN) bünyesinde düzenlenen yeni dönem kursları başladı. Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak ve yeteneklerini geliştirmek amacıyla açılan kurslarda eğitimler yoğun ilgiyle devam ediyor. Yeni dönemin ilk günlerinde özel bir etkinliğe de imza atıldı. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve eşi Havva Bıyık, DAREN’de eğitim gören özel öğrencilerle birlikte Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen çiçek dikimi etkinliğine katıldı. Başkan Muzaffer Bıyık, öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturdu.

HEM DOĞAMIZA HEM YÜREKLERİMİZE GÜZELLİK KATIYORUZ

Etkinlikte öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Muzaffer Bıyık, birlikte keyifli vakit geçirirken doğa sevgisinin önemine vurgu yaptı. Etkinlikte konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, engelsiz yaşam anlayışıyla her bireyin toplumda aktif rol alabilmesi için çalıştıklarını belirterek şunları söyledi: “DAREN bizim için çok özel bir yer. Burada sadece kurslar değil, aynı zamanda dostluk, sevgi ve paylaşım da yeşeriyor. Bugün Orman Haftası vesilesiyle özel öğrencilerimizle birlikte doğaya can verdik. Hem doğamıza hem yüreklerimize güzellik katıyoruz. Onların mutluluğu bizim en büyük motivasyonumuz.” Etkinlik, özel öğrencilerin renkli çiçekleri toprakla buluşturması ve hep birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.



(Ömer İLGEÇ)