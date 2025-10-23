İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

DAREN’DE yeni dönem renkli görüntülerle başladı

Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde (DAREN) yeni dönem kursları başladı. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, özel öğrencilerle bir araya gelerek Orman Haftası kapsamında çiçek dikimi etkinliğine katıldı.

DAREN'DE yeni dönem renkli görüntülerle başladı

23 Ekim 2025 Perşembe 10:08

 Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi (DAREN) bünyesinde düzenlenen yeni dönem kursları başladı. Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak ve yeteneklerini geliştirmek amacıyla açılan kurslarda eğitimler yoğun ilgiyle devam ediyor. Yeni dönemin ilk günlerinde özel bir etkinliğe de imza atıldı. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve eşi Havva Bıyık, DAREN’de eğitim gören özel öğrencilerle birlikte Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen çiçek dikimi etkinliğine katıldı. Başkan Muzaffer Bıyık, öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturdu.

HEM DOĞAMIZA HEM YÜREKLERİMİZE GÜZELLİK KATIYORUZ

Etkinlikte öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Muzaffer Bıyık, birlikte keyifli vakit geçirirken doğa sevgisinin önemine vurgu yaptı. Etkinlikte konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, engelsiz yaşam anlayışıyla her bireyin toplumda aktif rol alabilmesi için çalıştıklarını belirterek şunları söyledi: “DAREN bizim için çok özel bir yer. Burada sadece kurslar değil, aynı zamanda dostluk, sevgi ve paylaşım da yeşeriyor. Bugün Orman Haftası vesilesiyle özel öğrencilerimizle birlikte doğaya can verdik. Hem doğamıza hem yüreklerimize güzellik katıyoruz. Onların mutluluğu bizim en büyük motivasyonumuz.” Etkinlik, özel öğrencilerin renkli çiçekleri toprakla buluşturması ve hep birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çocuk kulüplerinde renkli sonbahar etkinliği Çocuk kulüplerinde renkli sonbahar etkinliği
Darıca’da 25 bin çocuğa trafik eğitimi verildi Darıca’da 25 bin çocuğa trafik eğitimi verildi
ÇAK-TİM, okullarda afet farkındalık eğitimlerine başladı ÇAK-TİM, okullarda afet farkındalık eğitimlerine...
Kaymakam Önal ve Başkan Çiftçi, muhtarlarla buluştu Kaymakam Önal ve Başkan Çiftçi, muhtarlarla buluştu
Çayırova’da geleneksel kitap günlerine doğru geri sayım Çayırova’da geleneksel kitap günlerine doğru...
Muhtarlarımızla el ele Darıca için çalışıyoruz Muhtarlarımızla el ele Darıca için çalışıyoruz
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Çocuk kulüplerinde renkli sonbahar etkinliği
Çayırova Belediyesi’nin çocuk kulüplerinde sonbahar etkinlikleri düzenleniyor. Atatürk Çocuk Kulübü’ndeki...

Haberi Oku