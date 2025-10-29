banner1195
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner1203

Kocaeli Valisi Aktaş: "Ailenin binanın 2. katında oturduğunu değerlendiriyoruz"

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze'de 5 kişilik ailenin enkaz altında kaldığı değerlendirilen binada çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Ailenin binanın 2. katında oturduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

Kocaeli Valisi Aktaş:

29 Ekim 2025 Çarşamba 09:53

 Vali Aktaş, Gebze'de Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde çöken binaya ilişkin olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, çökmenin bu sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Çökme sebebiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Aktaş, "Henüz netleşmiş bir bilgi yok. İçeride bir ailenin olduğu yakınları tarafından teyit edildi. 5 kişilik bir aile. Tüm ekiplerimiz onlara ulaşmaya çalışıyorlar. İlimizdeki arama kurtarma ekipleri AFAD koordinesinde, çevre illerden görevlendirilen ekiplerle enkazda arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar" dedi. 
 Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: 
 "Dinleme yapıyor arkadaşlarımız. Henüz ulaştıkları birisi yok. Çökme sebebiyle ilgili olarak da elimizde açıklayabileceğimiz net bir bilgi yok, arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor." 
 Vali Aktaş, ailenin binanın 2. katında oturduğunu değerlendirdiklerini de sözlerine ekledi. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze'de bina çöktü: Çok sayıda ekip sevk edildi Gebze'de bina çöktü: Çok sayıda ekip sevk edildi
Kadın doktora çirkin saldırı Kadın doktora çirkin saldırı
Çay ocağında otururken silahlı saldırıya uğradı: O anlar kamerada Çay ocağında otururken silahlı saldırıya uğradı:...
Otomobilde zulalanmış 46 kilo 840 gram uyuşturucu ele geçirildi Otomobilde zulalanmış 46 kilo 840 gram uyuşturucu...
Kocaeli'de 2 milyon 450 bin TL'lik kaçak ürün ele geçirildi Kocaeli'de 2 milyon 450 bin TL'lik kaçak ürün ele...
Tırın üstündeki asfalt silindiri yola devrildi: 1 yaralı Tırın üstündeki asfalt silindiri yola devrildi:...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Gebze'de bina çöktü: Çok sayıda ekip sevk...
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 katlı bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Haberi Oku