Kocaeli Valisi Aktaş:

Vali Aktaş, Gebze'de Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde çöken binaya ilişkin olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, çökmenin bu sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Çökme sebebiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Aktaş, "Henüz netleşmiş bir bilgi yok. İçeride bir ailenin olduğu yakınları tarafından teyit edildi. 5 kişilik bir aile. Tüm ekiplerimiz onlara ulaşmaya çalışıyorlar. İlimizdeki arama kurtarma ekipleri AFAD koordinesinde, çevre illerden görevlendirilen ekiplerle enkazda arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar" dedi.

Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dinleme yapıyor arkadaşlarımız. Henüz ulaştıkları birisi yok. Çökme sebebiyle ilgili olarak da elimizde açıklayabileceğimiz net bir bilgi yok, arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor."

Vali Aktaş, ailenin binanın 2. katında oturduğunu değerlendirdiklerini de sözlerine ekledi.

İHA