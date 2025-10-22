Vali Aktaş’tan Gebze’de Yoğun Program: Muhtarlarla Buluştu, İncelemelerde Bulundu

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze’de mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi. Programın ardından yeni eğitim yatırımlarını ve kamu binalarını yerinde inceledi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 22 Ekim 2025 tarihinde Gebze ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Günün ilk programında, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı yapıldı.

Toplantıya; Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutan Vekili J. Alb. Vahittin Kalay, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kâmil Tüylüoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Gebze Muhtarlar Derneği Başkanı Davut Kabaca ile mahalle muhtarları ve kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda, mahallelerin mevcut durumu, vatandaşlardan gelen talepler ve yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Vali Aktaş, kamu kurumlarıyla muhtarların iş birliğinin önemine dikkat çekerek, Hizmetlerin vatandaşımıza en hızlı şekilde ulaşması için kurumlar arası koordinasyonu güçlü tutmalıyız. ifadelerini kullandı.

Muhtarlar da mahallelerinde karşılaştıkları sorunları paylaşarak çözüm önerilerini sundu. Toplantı sonunda Vali Aktaş, katılımcılara teşekkür ederek, yerel yönetim çalışmalarında başarılar diledi.

Toplantının ardından Vali Aktaş, Gebze Sultanorhan Mahallesi’nde yapımı süren Sultanorhan Anaokulu Yeni Hizmet Binası şantiyesini gezdi.

İnşaat alanında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Aktaş, yetkililerden bilgi aldı. Eğitim yatırımlarının önemine değinen Vali Aktaş, okulun tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki okul öncesi eğitimin güçleneceğini belirtti.

Vali Aktaş’ın son durağı Gebze Millet Bahçesi oldu. Burada yapılacak olan yeni Kaymakamlık binası öncesinde, hizmetlerin aksamaması amacıyla kurulacak geçici prefabrik Kaymakamlık binası alanında incelemelerde bulundu.

Yaklaşık 19 bin 250 metrekarelik alanda yapılacak yeni idari kompleks hakkında bilgi alan Aktaş, çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini belirterek projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek