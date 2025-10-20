"Bulgaristan" Kitabı ile 600 Yıllık Osmanlı İzleri Yeniden Gün Yüzüne Çıkıyor

600 yıl boyunca Osmanlı medeniyetine ev sahipliği yapmış, tarihin en çetin mücadelelerine sahne olmuş kadim coğrafya Balkanlar, İsmail Kahraman’ın kaleminden çıkan yeni eseriyle okuyucularla buluşuyor. DEVR-İ ÂLEM YAYINLARI etiketiyle yayımlanan "Bulgaristan Tarih Kültür ve Vakıf Medeniyeti" kitabı, 1999 yılında çekilen ve büyük ses getiren bir belgeselin perde arkasını ve derin araştırmasını aktarıyor.





Kitap, yazarın ve ekibinin, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun 700. yılı vesilesiyle ecdada vefa borcunu ödeme misyonuyla çıktığı bir yolculuğun ürünü. 19 Haziran – 3 Temmuz 1999 tarihleri arasında, Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı’ndan özel izinle gerçekleştirilen belgesel çekimi, Balkanlar'ın kalbinde asırlarca süren Osmanlı kültür ve vakıf medeniyetinin izlerini sürmüştü.





Yazar İsmail Kahraman, kitabın arka kapak yazısında da belirttiği gibi, bu eser ile belgesel çekimi sırasında yaşananları, karşılaşılan tarihi yapıları ve edinilen derin bilgileri "belgesel tadında" okurlara aktarmayı amaçlıyor. Tuna Nehri'nden Rodoplar'a, Bulgaristan'ın dört bir yanında bulunan cami, köprü, hamam, kervansaray gibi Osmanlı eserleri ve vakıf kayıtları, 600 yıllık kültür mirasımızın canlı birer tanığı olarak okuyucuya sunuluyor.



