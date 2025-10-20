KÜLTÜR VE SANAT:
"Bulgaristan" Kitabı ile 600 Yıllık Osmanlı İzleri Yeniden Gün Yüzüne Çıkıyor

İsmail Kahraman'ın "Bulgaristan Tarih Kültür ve Vakıf Medeniyeti" Kitabı ile 600 Yıllık Osmanlı İzleri Yeniden Gün Yüzüne Çıkıyor

20 Ekim 2025 Pazartesi 15:18

600 yıl boyunca Osmanlı medeniyetine ev sahipliği yapmış, tarihin en çetin mücadelelerine sahne olmuş kadim coğrafya Balkanlar, İsmail Kahraman’ın kaleminden çıkan yeni eseriyle okuyucularla buluşuyor. DEVR-İ ÂLEM YAYINLARI etiketiyle yayımlanan "Bulgaristan Tarih Kültür ve Vakıf Medeniyeti" kitabı, 1999 yılında çekilen ve büyük ses getiren bir belgeselin perde arkasını ve derin araştırmasını aktarıyor.

Kitap, yazarın ve ekibinin, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun 700. yılı vesilesiyle ecdada vefa borcunu ödeme misyonuyla çıktığı bir yolculuğun ürünü. 19 Haziran – 3 Temmuz 1999 tarihleri arasında, Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı’ndan özel izinle gerçekleştirilen belgesel çekimi, Balkanlar'ın kalbinde asırlarca süren Osmanlı kültür ve vakıf medeniyetinin izlerini sürmüştü.

Yazar İsmail Kahraman, kitabın arka kapak yazısında da belirttiği gibi, bu eser ile belgesel çekimi sırasında yaşananları, karşılaşılan tarihi yapıları ve edinilen derin bilgileri "belgesel tadında" okurlara aktarmayı amaçlıyor. Tuna Nehri'nden Rodoplar'a, Bulgaristan'ın dört bir yanında bulunan cami, köprü, hamam, kervansaray gibi Osmanlı eserleri ve vakıf kayıtları, 600 yıllık kültür mirasımızın canlı birer tanığı olarak okuyucuya sunuluyor.

"Bulgaristan Tarih Kültür ve Vakıf Medeniyeti" sadece bir tarih kitabı değil; aynı zamanda bir vefa borcunun öyküsü, bir medeniyetin izini sürme rehberi ve Balkanlar’daki ortak kültürel geçmişimize ışık tutan önemli bir kaynak niteliği taşıyor. Kitap, tarih meraklılarının, Balkan coğrafyasına ilgi duyanların ve Osmanlı medeniyetinin sınır ötesi mirasını anlamak isteyen herkesin kütüphanesinde bulunması gereken temel bir eser olmaya aday.

KİTABIN İNCELEMEK VE SATIN ALMAK İÇİN: https://www.kitapyurdu.com/kitap/bulgaristan-tarih-kultur-ve-vakif-medeniyeti/726776.html

