Büyükşehir’den personele etkili okuma eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, personelin mesleki ve akademik gelişimine katkı sağlamak amacıyla “Etkili ve Hızlı Okuma Eğitimi” düzenledi. Eğitimde birçok konu uygulamalı olarak işlenirken, katılım sağlayan personel e-Devlet üzerinden sorgulanabilir katılım belgesi verildi.

HIZLI VE ANLAYARAK OKUMA TEKNİKLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurum içi eğitim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından belediye personeline yönelik “Etkili ve Hızlı Okuma Eğitimi” düzenlendi. Eğitimde hızlı ve anlayarak okuma teknikleri, göz egzersizleri, okuma hızı hesaplama gibi konular uygulamalı olarak işlenirken, katılım sağlayan personele e-Devlet üzerinden sorgulanabilir katılım belgesi verildi.

MESLEKİ VE AKADEMİK GELİŞİME KATKI

Personelin okuma alışkanlıklarını geliştirmek, iş yaşamında karşılaşılan rapor, e-posta, proje gibi yazılı materyalleri daha hızlı ve etkili bir şekilde okuyup anlamalarını sağlamak, mesleki ve akademik gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile düzenlenen eğitime yoğun ilgi gösterildi. Eğitim kapsamında akademik makaleler, tezler ve bilimsel yayınları daha kısa sürede anlayarak okuyabilme, doğru tekniklerle okuma hızını artırma ve anlayarak hızlı okuma becerileri kazanma konularında bilgiler verildi.



(Erkan ERENLER)