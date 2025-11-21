Cumhuriyet Parkı otobüs durağının yeri değiştirildi

İzmit Cumhuriyet Parkı’nda gerçekleştirilen Kuzey Metro Hattı çalışmaları kapsamında “Cumhuriyet Parkı Durağı” taşındı. İzmit Lisesi önüne ve Akçacami karşı çaprazına olmak üzere iki yönlü kaydırma yapıldı. Bu sayede toplanma noktası ikiye bölünerek, trafik akışı da minimum etkilenmiş olacak. Uygulama, 21 Kasım Cuma (yarın) itibariyle faaliyete geçecek.

CUMHURİYET PARKI DURAĞI TAŞINDI

Kuzey Metro Hattı’nın yapım süreci kapsamında Cumhuriyet Parkı’ndaki şantiye çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar nedeniyle bölgede yoğun olarak kullanılan Cumhuriyet Parkı otobüs durağı İzmit Lisesi önüne ve Akçacami karşı çaprazına olmak üzere iki yönlü kaydırıldı, otobüs hatlarında da düzenlemeye gidildi. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan düzenleme doğrultusunda hatların durak konumları değiştirildi. Uygulama, 21 Kasım Cuma günü (yarın) itibariyle faaliyete geçecek.

İZMİT LİSESİ VE YENİ DURAK İLE HİZMET VERECEK

Cumhuriyet Parkı Durağı’ndan geçen 11, 32B, 42, 43, 44, 51, 54, 55, 59, 66, 71, 81, 81B, 86 ve 88 numaralı hatlar, artık 80041 numaralı İzmit Lisesi Durağı’ndan hizmet verecek. Mevcut Cumhuriyet Parkı Durağı’nın 50 metre gerisine konumlandırılan 80042 numaralı yeni Cumhuriyet Parkı Durağı’ndan ise 25, 41Ç, 70, 74, 80, 85, 89, 90, 91, 92, 94, 100, 105, 111, 118, 126, 135, 138, 144, 145, 147 ve SH8 numaralı hatlar geçecek.





(Erkan ERENLER)