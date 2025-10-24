Dilovası Belediyesi Tiyatro Sezonunu Açtı

Dilovası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 2025 yılı tiyatro sezonunu birbirinden renkli oyunlarla açtı. İlçedeki çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin kültür-sanat etkinlikleriyle buluşmasını amaçlayan tiyatro sezonu, ekim ve kasım ayları boyunca dopdolu bir programla devam edecek.

TİYATRO TAKVİMİ BELLİ OLDU

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan tiyatro takvimine göre:

• 24 Ekim 2025 – “Kırık Ayna” (Yetişkin Oyunu)

• 26 Ekim 2025 – “Kayıp Kitabın Peşinde” (Çocuk Tiyatrosu)

• 8 Kasım 2025 – “İçimizdeki Mutluluk” (Çocuk Tiyatrosu – İki Seans)

• 14 Kasım 2025 – “Şaşkın Korsan” (Çocuk Tiyatrosu – İki Seans)

Program kapsamında, belediyeye bağlı Kültür Merkezi’nde sahnelenecek oyunlarla minik tiyatro severler keyifli ve eğitici anlar yaşayacak.

BAŞKAN ÖMEROĞLU: “SANATI HERKESİN AYAĞINA GETİRİYORUZ”

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, tiyatro sezonunun başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada “Dilovası’nda kültür ve sanatın herkes için erişilebilir olmasını istiyoruz. Bu amaçla tiyatro gösterilerini yalnızca merkezde değil, mahallelerdeki okullarımıza kadar taşıyoruz. Özellikle çocuklarımızın tiyatroyla tanışması, onların hem hayal gücünü hem de özgüvenini güçlendiriyor. Sanatı herkesin ayağına getiren bu etkinlikleri yıl boyunca sürdüreceğiz. Emeği geçen Kültür Müdürlüğümüze ve sanatçılarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN YOĞUN TAKVİM

Dilovası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, tiyatro sezonu boyunca çocuk oyunlarının yanı sıra yetişkin tiyatroları, müzikli gösteriler ve özel günlerde sahne performanslarıyla dolu bir etkinlik programı planladı.