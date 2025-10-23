İLÇE HABERLERİ:
Darıca’nın yarınlarına yatırım yapılıyor

Darıca Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ilçenin geleceğine yön verecek altyapı ve üstyapı yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçenin farklı noktalarında devam eden altyapı, üstyapı ve asfalt serim çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

23 Ekim 2025 Perşembe 14:25

 Darıca’nın dört bir yanında kış öncesi alt ve üstyapı çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Darıca Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile birlikte ilçenin geleceğine yön verecek altyapı ve üstyapı yenileme çalışmalarını inceleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yapılan yatırımların ilçenin yarınlarına yapılan yatırımlar olduğunu belirterek kış öncesi çalışmaların bitirilmesi yönünde hazırlıklar yapıldığını söyledi.

DARICA’NIN GELECEĞİNE YATIRIM YAPILIYOR

İSU tarafından yürütülen altyapı yatırımı kapsamında, Darıca’nın birçok mahallesinde içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu hatları yenileniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolların yeniden düzenlenmesiyle birlikte ilçenin alt ve üst yapısı baştan sona yenilenmiş olacak. Başkan Muzaffer Bıyık, yapılan yatırımın sadece bugüne değil, Darıca’nın yarınlarına da hizmet eden bir çalışma olduğunu belirterek şunları söyledi: “Altyapı çalışmaları kısa vadede bazı zorluklar yaşatsa da, bu çalışmalar Darıca’nın geleceğine yapılan kalıcı yatırımlardır. Amacımız, daha güçlü bir altyapı, daha güvenli yollar ve daha konforlu bir şehir yaşamı oluşturmak. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte koordineli şekilde çalışarak ilçemizi geleceğe hazırlıyoruz.”

HEM ALTYAPI HEM ÜSTYAPI YENİLENİYOR

Altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde üstyapı yenileme süreci de hız kazandı. Ekipler, Karaaslan Caddesi, Molla Hüsrev Caddesi ve İhlas Sokak başta olmak üzere birçok noktada asfalt serimi, kaldırım yenileme ve yol düzenleme işlemlerine başladı. Yolların modern ve güvenli hale gelmesiyle birlikte hem trafik akışının rahatlaması hem de bölge sakinlerinin günlük yaşam konforunun artması hedefleniyor.

DARICA’NIN GELECEĞİNİ HEP BİRLİKTE İNŞA EDİYORUZ

Başkan Muzaffer Bıyık, yapılan her yatırımın Darıca’nın geleceğini inşa etme hedefinin bir parçası olduğunu vurgulayarak “Şehrimizi imar ederken sadece bugünün ihtiyaçlarını değil, gelecek nesillerin yaşam kalitesini de düşünüyoruz. Her yatırımımız Darıca’nın yarınlarına bırakacağımız güçlü bir miras olacak. Daha yaşanabilir, modern ve dayanıklı bir şehir için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. İlçemizin geleceğine yönelik yapılan bu önemli yatırımların Darıca’mıza kazandırılmasına katkısı olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

