ASAYİŞ:
Büyükakın'dan olay yerinden ilk açıklama; Ekipler enkazdan gelen sese ulaşmaya çalışıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 7 katlı binanın çöktüğü Gebze Mevlana Mahallesi'ne gitti. Arama kurtarma çalışmalarını inceleyen Başkan Büyükakın, son durum hakkında da bilgi verdi.

29 Ekim 2025 Çarşamba 11:58

 OLAY YERİNE GİTTİ

Gebze Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen bina çökmesi nedeniyle enkaz altında kalan vatandaşlarımız oldu. Olayın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye İtfaiyesi koordinasyonunda kurtarma çalışmalarına başlandı. Olay yerine hızla ulaşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da ekiplerin yürüttüğü çalışmaları inceledi.

 

BÜYÜKAKIN: GEÇMİŞ OLSUN

Çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Başkan Büyükakın, "Gebze Mevlana Mahallemizde meydana gelen bina çökmesinin ardından Büyükşehir, AFAD, itfaiye ve tüm kurumlarımız koordineli biçimde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Dileğimiz, enkaz altındaki vatandaşlarımıza bir an önce sağ salim ulaşabilmek. Geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

 

5 KİŞİLİK AİLEYE ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR

Binadaki eczanenin üstünde bulunan katta 5 kişilik bir ailenin yaşadığını ve onların enkaz altında kaldığını vurgulayan Başkan Büyükakın, "Binanın en alt katında eczane bulunuyor. Bunun üstünde bir aile yaşıyor. Bu kattaki 5 kişilik bir aile enkaz altında kaldı. Ekipler enkaz altından ses aldıklarını söyledi. Çalışmalar da sesin geldiği noktada yürütülüyor" bilgilerini verdi.

(Emre KAHRAMAN)

