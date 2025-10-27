banner1195
Cumhuriyetimizin 102. yılı Darıca’da büyük bir coşkuyla kutlanacak

Darıca’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bu yıl da büyük bir gurur ve coşkuyla gerçekleştirilecek. İki gün sürecek etkinliklere vatandaşları davet eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Tüm hemşehrilerimizi bayram coşkusunu birlikte yaşamaya, Türk bayraklarıyla alanlarımızı kırmızı beyaza boyamaya davet ediyorum” dedi.

27 Ekim 2025 Pazartesi 11:08

 Darıca’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bu yıl da büyük bir gurur ve coşkuyla gerçekleştirilecek. Darıca Kaymakamlığı öncülüğünde, Darıca Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek etkinlikler kapsamında çelenk sunma töreni, fener alayı yürüyüşü ve kutlama programları vatandaşlarla buluşacak. Program, 28 Ekim Salı günü saat 13.00’te Dudayev Parkı Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreniyle başlayacak. Aynı gün saat 19.00’da Gökşen Mustafa Yücel Anadolu Lisesi önünden başlayacak Fener Alayı yürüyüşüyle Cumhuriyet coşkusu sokaklara taşacak. Kutlamalar, 29 Ekim Çarşamba günü saat 11.00’de Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek resmi törenle devam edecek.

BAŞKAN BIYIK’TAN DAVET VE MESAJ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, tüm vatandaşları Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine davet ederek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Başkan Muzaffer Bıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyetimizin 102. yılını milletçe büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği bu değerli mirası yaşatmak, her birimizin en büyük sorumluluğudur. Cumhuriyet, eşitliğin, özgürlüğün ve kardeşliğin teminatıdır. Tüm hemşehrilerimizi bayram coşkusunu birlikte yaşamaya, Türk bayraklarıyla alanlarımızı kırmızı beyaza boyamaya davet ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”

(Erkan ERENLER)

