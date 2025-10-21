KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Şehir Tiyatroları, perdeyi Gebze’ye taşıdı

Kocaeli’nin kültür ve sanat hayatına yön veren Şehir Tiyatroları, tüm kentte olduğu gibi Gebze bölgesinde de tiyatro tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatıyor. Bu kapsamda sanatseverlerin ilgiyle takip ettiği “Radyo-yu Hümayun” adlı tiyatro oyunu, 16-17 ve 18 Ekim tarihlerinde Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi’nde izleyiciyle buluştu.

Şehir Tiyatroları, perdeyi Gebze'ye taşıdı

21 Ekim 2025 Salı 09:40

 RADYO-YU HÜMAYUN’A BÜYÜK İLGİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin kültür ve sanat hayatına ışık tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda tiyatroyu Kocaeli’nin dört bir yanına taşıyan Şehir Tiyatroları, “Radyo-yu Hümayun” adlı tiyatro oyunuyla Gebze’de kültür ve sanatın nabzını tuttu. Sanatseverlerin ilgiyle takip ettiği oyun, 16-17 ve 18 Ekim tarihlerinde Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi’nde izleyiciyle buluştu. Kahkahalar eşliğinde izlenen oyunu Gebze’nin yanı sıra şehir dışından gelen vatandaşlar da izledi.

 

TİYATROSEVERLER KEYİFLİ ANLAR YAŞADI
Kült klasiklerden ilham alan ve nostaljiyle mizahı harmanlayan oyun, üç gün boyunca Gebzeli tiyatroseverlere keyifli anlar yaşattı. “Radyo-yu Hümayun”, 1. Dünya Savaşı arifesinde İstanbul’da babalarından kalma konakta yaşayan Hayri ve Hayrunnisa’nın, kalfaları Efser’le birlikte mütevazı yaşamlarını konu alıyor. İşinden kovulan Hayri’nin, Kenan ve Mehmet kardeşlerle radyo icat etme çabası ise olayları eğlenceli bir hale getiriyor.

 

SIRADA MÜZİKAL OYUN VAR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerini Gebze’de sürdürmeye devam edecek. 22 Ekim Çarşamba günü (yarın) aynı sahnede bu kez minik seyirciler için “Kusursuz Dünya’ya Yolculuk” adlı müzikal çocuk oyunu sahnelenecek. Her yaştan sanatsevere hitap eden oyuna yetişkinlerde gelerek keyifli dakikalar geçirebilecek.

(Emre KAHRAMAN)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
"Bulgaristan" Kitabı ile 600 Yıllık Osmanlı İzleri...
Kocaeli’yi Tanıtan ve Sevdiren Belgeselin Galası Yapıldı Kocaeli’yi Tanıtan ve Sevdiren Belgeselin Galası...
Büyükşehir’in “Şehrim Sanat” sergisi gün sayıyor Büyükşehir’in “Şehrim Sanat” sergisi gün...
Şehir Tiyatroları, Ekim ayında dopdolu Şehir Tiyatroları, Ekim ayında dopdolu
Bozkırın Tezenesi’ne vefa Bozkırın Tezenesi’ne vefa
Usta yazar, Kitap Fuarı’nda okurlarını tarihe yolculuğa çıkardı Usta yazar, Kitap Fuarı’nda okurlarını tarihe...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

"Bulgaristan" Kitabı ile 600 Yıllık Osmanlı...
İsmail Kahraman'ın "Bulgaristan Tarih Kültür ve Vakıf Medeniyeti" Kitabı ile 600 Yıllık Osmanlı İzleri...

Haberi Oku