10. TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİ ANKARA’DA BAŞLIYOR

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, 24-25 Ekim tarihlerinde Ankara'da gerçekleştiriliyor. Festival ve Türk Dünyası Sinemacılar Forumu, sinema dünyasından önemli isimleri ve ülkeleri bir araya getirecek.

Türk dünyasının kültürel markalarından biri haline gelen Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, bu yıl Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenleniyor. Festivalin açılış töreni 24 Ekim 2025 Cuma günü saat 19.00’da Ankara Kent Konseyi salonunda gerçekleştirilecek.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGF) öncülüğünde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin destekleriyle düzenlenen festivalde, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Moğolistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’den finalist filmler yarışacak.

Etkinliğe ayrıca TÜRKSOY, TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) gibi kurumlar ile birçok üniversite, sivil toplum kuruluşu ve medya federasyonu proje ortağı olarak katkı sağlıyor.

Festival kapsamında bu yıl ayrıca Türk Dünyası Sinemacılar Forumu da gerçekleştirilecek. Forum, İçişleri Bakanlığı desteğiyle ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğiyle organize ediliyor.

Programa Türk dünyasından sinema birlik başkanları, akademisyenler ve yönetmenler katılıyor.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı

TDGF Genel Başkanı Menderes Demir, festivalin geldiği noktayı değerlendirerek şunları söyledi:

On yıllık emeğimizin meyvelerini vermeye başladığını görmekten mutluluk duyuyoruz. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü başta olmak üzere Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum. ‘Türk Dünyası Kültür Köprüsü’ sloganımızla çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Kahraman

Gebze Gazetesi kurucusu,Devr-i Âlem Belgesel Programı Yönetmeni ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Kahraman, festival ve forum etkinliklerine katılmak üzere Ankara’ya gitti.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Kahraman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Kurucuları arasında yer aldığım ve halen genel başkan vekili olarak görev yaptığım Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından 10 yıldır düzenlenen Belgesel Film Festivali yarışma ve ödül töreni 24 ve 25 Ekim tarihlerinde Ankara’da düzenleniyor. Belgesel tadında Türk dünyasına selam olsun.

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali 10 yılı anısına: YouTube – Türk Dünyasına Selam Olsun

Kaynak: İsmail Kahraman Facebook Paylaşımı

Türk dünyasında belgesel sinemanın gelişimini desteklemek, kültürel birikimi ve ortak tarih bilincini sinema aracılığıyla gelecek nesillere aktarmak.

On yıldır aralıksız sürdürülen festival, bu yönüyle Türk dünyasında belgesel sinemanın tek uluslararası platformu olma özelliğini sürdürüyor.

