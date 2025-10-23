KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli’de trafo ve alt geçitler sanatla renkleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir yandan altyapı yatırımlarını sürdürürken, diğer yandan da kentin estetik dokusunu güçlendiriyor.  Kocaeli’nin farklı noktalarındaki alt geçitler ve trafolar, grafitti sanatının renkli dokunuşlarıyla adeta açık hava galerisine dönüşüyor.

Kocaeli'de trafo ve alt geçitler sanatla renkleniyor

23 Ekim 2025 Perşembe 10:04

 GRAFİTTİLERLE CANLANAN GEÇİTLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafo ve alt geçitleri muhteşem bir görünüme kavuşturuyor. Grafiti sanatının en güzel örnekleri Kocaeli’de trafo ve alt geçitlerde sergileniyor. Rengârenk duvarlar görenleri hayran bırakırken, Büyükşehir özellikle merkezi noktaları sanatla buluşturuyor. İzmit Alikahya Mahallesi Sultan Murat Caddesi’ni Altıncıoğlu ve Fatma Seher Hanım Caddelerine bağlayan alt geçitler ile Sanayi Caddesi-Fatih Sultan Mehmet Bulvarı kesişimindeki alt geçit grafitti çalışmalarının ardından modern bir görünüme kavuştu. Fatma Seher Caddesi’nde yer alan trafoya renkli çizimler kazandırılırken, Bağımsızlık Caddesi’ndeki trafo için hazırlıklar devam ediyor.

 

ŞEHRİN DEĞERLERİ DUVARLARDA

Çalışmalarda Kocaeli’nin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ön plana çıkıyor. “Kartepe Teleferiği”, “Kuzuyayla”, “Mavi Bayraklı Plajlar”, “Valide Sultan Köprüsü”, “Kasr-ı Hümayun” gibi simgeler grafitti sanatçılarının fırçalarıyla duvarlara taşındı. “Mutlu Şehir Kocaeli” yazısı, emekçi çiftçilerin figürleri ve tramvay görselleri ise çalışmalara ayrı bir anlam kattı. Büyükşehir Belediyesi, şehrin değerlerini sanatla buluşturarak hem kent estetiğini güçlendiriyor hem de şehir içi ulaşımda vatandaşlara keyifli bir görsel deneyim sunuyor.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir’in “Şehrim Sanat” sergisi yoğun ilgiyle açıldı Büyükşehir’in “Şehrim Sanat” sergisi yoğun...
Şehir Tiyatroları, perdeyi Gebze’ye taşıdı Şehir Tiyatroları, perdeyi Gebze’ye taşıdı
"Bulgaristan" Kitabı ile 600 Yıllık Osmanlı İzleri...
Kocaeli’yi Tanıtan ve Sevdiren Belgeselin Galası Yapıldı Kocaeli’yi Tanıtan ve Sevdiren Belgeselin Galası...
Büyükşehir’in “Şehrim Sanat” sergisi gün sayıyor Büyükşehir’in “Şehrim Sanat” sergisi gün...
Şehir Tiyatroları, Ekim ayında dopdolu Şehir Tiyatroları, Ekim ayında dopdolu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükşehir’in “Şehrim Sanat” sergisi...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Yerel Kültür Platformu iş birliğiyle düzenlenen “Şehrim Sanat”...

Haberi Oku