Çay ocağında otururken silahlı saldırıya uğradı: O anlar kamerada

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çay ocağında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çay ocağında otururken silahlı saldırıya uğradı: O anlar kamerada

26 Ekim 2025 Pazar 10:43

  Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir çay ocağında oturan grubun yanına kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli yaklaştı. Şüpheli, belinden çıkardığı tabancayla masada oturanlardan birine ateş etti. Vurulan kişi yere yığılırken, masadaki diğer kişiler saldırgana müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında şüpheli, olay yerinden kaçtı. 
  İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 
  Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin çay ocağına girerek masadakilerden birine ateş etmesi, yaşanan arbede ve kaçışı yer alıyor. 


