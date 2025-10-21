SPOR:
Çayırova Belediyesi, altıncı maçından da galibiyetle ayrıldı

Türkiye Basketbol Ligi 2025-2026 Sezonu’na şampiyonluk parolasıyla başlayan Çayırova Belediyesi’nin bileği bükülmüyor. Ligin altıncı hafta karşılaşmasında deplasmanda Parmos Otel Bandırma Bordo’ya konuk olan Çayırova Belediyesi, mücadeleden 63-77 galip ayrılarak, altıncı maçında altıncı galibiyetini elde etti.

Çayırova Belediyesi, altıncı maçından da galibiyetle ayrıldı

21 Ekim 2025 Salı 09:39

21 Ekim 2025 Salı 09:39

 Çayırova Belediyesi, potada yoluna doludizgin devam ediyor. Türkiye Basketbol Ligi’nde bu sezon şampiyonluk hedefleyen temsilcimiz, ligin güçlü ekiplerinden Parmos Otel Bandırma Bordo’ya konuk oldu. Baş antrenör Gökhan Güney’in öncülüğünde maça Roberto Gallinat, Enes Berkay Taşkıran, Ömer Utku Al, Hakan Yapar ve Jamari Traylor ilk beşiyle başlayan Çayırova Belediyesi, ilk periyotta hücumda istediği ritmi bulamadı ve çeyrek 15-15’lik eşitlikle geçildi. İkinci periyotla birlikte ofansif olarak daha olumlu işler yapmaya başlayan Çayırova Belediyesi, devreye 31-34’lük üstünlükle girdi.

 

GALLİNAT’TAN 23 SAYI

Üçüncü ve dördüncü periyotta farkı iyice artıran ve rakibine şans tanımayan temsilcimiz, karşılaşmadan 63-77’lik galibiyetle ayrıldı ve ligde altıncı maçında altıncı galibiyetini elde etti. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 23 sayılık performansıyla Roberto Gallinat olurken, Jamari Traylor’un 16 sayı ve 12 ribauntluk performansı galibiyette büyük rol oynadı.

 

NAMAĞLUP YOLA DEVAM

Sezona namağlup lider olarak devam eden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nı zorlu deplasmanda Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de yalnız bırakmadı. Maç sonrasında büyük bir sevinç yaşayan Başkan Çiftçi, Çayırova’nın dev adamlarının aldığı bu güzel galibiyet sonrasında yaptığı açıklamada, “Namağlup yola devam! Bandırma Bordo Basketbol karşısında alınan bu değerli galibiyet; azmin, inancın ve takım ruhunun en güzel yansıması oldu. Çayırova Belediyesi Basketbol Takımımızı yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

(Emre KAHRAMAN)

