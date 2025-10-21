Çayırova Belediyesi, altıncı maçından da galibiyetle ayrıldı

GALLİNAT’TAN 23 SAYI
Üçüncü ve dördüncü periyotta farkı iyice artıran ve rakibine şans tanımayan temsilcimiz, karşılaşmadan 63-77’lik galibiyetle ayrıldı ve ligde altıncı maçında altıncı galibiyetini elde etti. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 23 sayılık performansıyla Roberto Gallinat olurken, Jamari Traylor’un 16 sayı ve 12 ribauntluk performansı galibiyette büyük rol oynadı.
NAMAĞLUP YOLA DEVAM
Sezona namağlup lider olarak devam eden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nı zorlu deplasmanda Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de yalnız bırakmadı. Maç sonrasında büyük bir sevinç yaşayan Başkan Çiftçi, Çayırova’nın dev adamlarının aldığı bu güzel galibiyet sonrasında yaptığı açıklamada, “Namağlup yola devam! Bandırma Bordo Basketbol karşısında alınan bu değerli galibiyet; azmin, inancın ve takım ruhunun en güzel yansıması oldu. Çayırova Belediyesi Basketbol Takımımızı yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” dedi.
(Emre KAHRAMAN)