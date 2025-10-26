Türk Dünyası 10. Belgesel Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TÜRKSOY, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, TİKA ve YTB’nin destekleriyle düzenlenen Türk Dünyası 10. Belgesel Film Festivalinin ödül töreni 24 Ekim 2025 tarihinde Ankara Kent Konseyi’nde gerçekleştirildi.

Tören, Kültür ve Turizm Bakanlığı çini sanatçısı Almula İdil Kılıç’ın “Semerkant’tan Buhara’ya Türk Çini Kültürü”temalı sergi açılışıyla başladı. Açılışa Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ile çok sayıda sanatçı, yönetmen ve davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan törende, açılış konuşmasını Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve Festival Direktörü Menderes Demir yaptı. Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da yaptığı konuşmada kültür ve sanata verdikleri önemi vurguladı.

Yaşam Boyu Onur Ödülü Abdurrahman Keskiner’e

Festivalde ilk olarak Türk Dünyası Yaşam Boyu Onur Ödülü, Abdurrahman Keskiner’e verildi. Ödülü, BİROY Başkanı Renan Bilek takdim etti. TÜRKSOY Özel Ödülü’nü ise TÜRKSOY Daire Başkanı Selim Sezer sundu. Sinema Genel Müdür Muavini Kemal Uysal, Aile ve Sosyal HizmetlerBakan Danışmanı Ayşe Çakmak, Ak Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Cemile Kınacı, Ak Parti Genel Merkezi Kadın Kolları MKYK üyesi, Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Sümeyye Özyön, Azerbaycan Büyükelçiliği Başkatibi, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, TDGF Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Doğan, Bayram Ekici, Derya Akbıyık, Jüri üyesi Kerime Şenyücel, Uluslararası Gazeteciler Konfederasyonu Şakir Gürel, TİMBİR Başkanı Dr. Süleyman Basa, Uluslararası Basın Konfederasyonu Başkanı Şakir Gürel, Aile ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı, Osmaniye Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu başkanı Derya Yanık da dereceye giren filmlerin yönetmenlerine ödüllerini takdim ettiler.

Uzun Belgesel Kategorisinde “Zamanın Kıyısında Sınav” Birinci Oldu

Festivalin Uzun Belgesel kategorisinde birincilik ödülünü, yönetmenliğini İlkay Nişancı (Hakan Fıçıcı)’nın yaptığı Zamanın Kıyısında Sınav (Exam on The Edge of Time)kazandı.

İkincilik ödülü Son Göçebeler (The Last Nomads) filmiyle Gabit Bokenbay’a, üçüncülük ödülü ise Domates Biber Depresyon filmiyle Aybüke Avcı’ya verildi.

Jüri Özel Ödülü Kavak Ağacının Gölgesinde filmiyle Kenan Diler’in olurken, Belgesel Sinemacılar Birliği En İyi Belgesel Ödülü ve FİYAB En İyi Yapım Ödülü, Kür – Çaylar Anası filmiyle Seyran Mahmudoghlu Badalov’agitti.

TRT En İyi Film Ödülü ise Son Göçebeler filmine layık görüldü.

Kısa ve Öğrenci Belgesellerinde Genç Yetenekler Öne Çıktı

Kısa Belgesel Yarışmasında birincilik ödülünü Venüse Açılan Pencere filmiyle Zeliha Karakoca, ikincilik ödülünü Baletler Köyü ile Fatih Diren, üçüncülük ödülünü ise İsmimi Yazfilmiyle Begüm Aksoy ve Deya Ar kazandı.

Jüri Özel Ödülü, Moğolistan Kazak Kartal Avcıları filmiyle Jantumar Dagis’e verildi.

Öğrenci Belgesel Yarışmasında ise Akış (The Flow) filmiyle Seyitbek Makeleev birinci oldu. Dağ Çocukları filmiyle Guliza Abdykamilova ikinci, Hayalet Ağlar filmiyle Ayşenur Sülün üçüncü seçildi.

Jüri Özel Ödülü Dağların Sesleri filmiyle Diana Rahmanova’ya, Öğrenci Jürisi En İyi Film Ödülü ise Yolun Yarısında filmiyle Yusuf Demirli’ye verildi.

Türk Dünyası Temalı Özel Ödüller

Festivalde ayrıca özel ödüller de sahiplerini buldu:

Modern İpekyolu Ödülü: Toprağa Dönüş (Back To TheLand) – Kerem Kurtuluş

Toprağa Dönüş (Back To TheLand) – Kerem Kurtuluş Türk Dünyası Onur Ödülü: Toprağa Dönüş (Back ToThe Land) – Kerem Kurtuluş

Toprağa Dönüş (Back ToThe Land) – Kerem Kurtuluş T ÜRKSOY Özel Ödülü: Vaveyle Vaveyla – Umut Mete Soydan

Vaveyle Vaveyla – Umut Mete Soydan Türkistan Özel Ödülü: Türkistan Kaygısı – Sharofiddin Tojiboyev

Türkistan Kaygısı – Sharofiddin Tojiboyev Türk Dünyası Temalı Film Özel Ödülü: İlhamın Sırrı (The Secret of Inspiration) – Nurayım Marat Kızı

Kültürel Köprü: Türk Dünyası Belgesel Film Festivali

Onuncu yılına ulaşan Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, Türk dünyası ülkelerinden sinemacıları bir araya getirerek kültürel etkileşimi güçlendirmeyi sürdürüyor. Festival, sinemanın ortak bir dil olarak Türk kültür mirasını gelecek kuşaklara aktarmada önemli bir rol üstleniyor.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek