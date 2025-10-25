Kocaeli'de 2 milyon 450 bin TL'lik kaçak ürün ele geçirildi Kocaeli'de bir iş yeri ve araçta yapılan aramada toplam piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 450 bin TL olan 290 kol saati, 40 tıraş makinesi, 35 kulaklık, 30 oyun konsolu ve 15 masaj aleti ele geçirildi.

25 Ekim 2025 Cumartesi 09:41