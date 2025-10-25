banner1195
ASAYİŞ:
Kocaeli'de 2 milyon 450 bin TL'lik kaçak ürün ele geçirildi

Kocaeli'de bir iş yeri ve araçta yapılan aramada toplam piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 450 bin TL olan 290 kol saati, 40 tıraş makinesi, 35 kulaklık, 30 oyun konsolu ve 15 masaj aleti ele geçirildi.

25 Ekim 2025 Cumartesi 09:41

  Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında 23 Ekim tarihinde Körfez ve Dilovası ilçelerinde bir iş yeri ve araçta arama yapıldı. Operasyon neticesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda toplam piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 450 bin TL olan 290 kol saati, 40 tıraş makinesi, 35 kulaklık, 30 oyun konsolu, 15 masaj aleti, 3 telefon ve saç düzleştirici ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, olaya ilişkin 2 şüpheli hakkında adli tahkikata başlatıldı. 

İHA
